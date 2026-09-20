Корпус MidiTower Foxline FL-301 black (FL-301)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
В наличии
Код товара: 513340
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x405x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х22
Вес, кг.
5
Описание товара Корпус MidiTower Foxline FL-301 black (FL-301)
Корпус Foxline FL-301 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
175x405x330
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 4
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FL-301 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB и аудио. Корпус имеет семь слотов для установки дополнительных плат.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
Корпус MidiTower Foxline FL-301 black (FL-301) - данный товар вы можете купить по цене 2200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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