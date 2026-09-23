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Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS)

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Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625859
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x355x320
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х21
Вес, г.
500

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS)

Серия корпусов ExeGate BAA-114U2 специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BAA-114U2 черный (EX292356RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x355x320
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов ExeGate BAA-114U2 специально разработана для корпоративного сегмента, но отлично подойдет и для домашнего компьютера. Не смотря на компактные размеры корпуса, правильно спроектированное внутреннее пространство позволяет собрать в нем функциональный и производительный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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