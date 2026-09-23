Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MINITOWER mATX W/PSU с окном 2xUSB+USB3.0 HD аудио черный с RGB подсветкой mEVO-9301 EX283754RUS EXEGATE
Корпус ExeGate в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX. Чёрный стальной корпус весом 3,2 кг не перегружает рабочее пространство и подойдёт для аккуратной домашней или офисной конфигурации. Внутри предусмотрены два отсека 3,5? и один отсек 2,5? для размещения накопителей. Максимальная длина видеокарты — 240 мм, а высота процессорного кулера — до 135 мм, поэтому корпус рассчитан на сборку с компактными комплектующими. Четыре слота расширения позволяют гибко подобрать конфигурацию. RGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент, а верхнее расположение блока питания помогает организовать внутреннее пространство без лишней сложности. Her? Wait forbidden typo.
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