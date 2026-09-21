Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП
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Характеристики
Описание товара Корпус Accord ACC-M258-02B черный без БП
Корпус Accord — это компактный и функциональный вариант для сборки системы, ориентированной на минимализм и эффективность. Выполненный в стильном черном цвете, он представляет собой Mini-Tower, предлагая универсальность и практичность для пользователей с ограниченным пространством. Основу конструкции составляет прочная сталь, обеспечивающая долговечность и устойчивость. Несмотря на свои компактные размеры, корпус рассчитан на установку материнских плат форматов mini-ITX и mATX, что позволяет создать мощную систему в небольшом форм-факторе. Для охлаждения внутреннего пространства предусмотрен встроенный вентилятор 80 мм, который поддерживает оптимальную температуру, обеспечивая надежную работу всех компонентов. Максимальная высота процессорного кулера — 140 мм, что дает возможность использовать разнообразные системы охлаждения. Корпус позволяет разместить видеокарты длиной до 240 мм, что идеально подходит для большинства современных видеокарт среднего класса. Верхнее расположение блока питания способствует оптимальной организации внутреннего пространства и управлению кабелями. Accord предлагает два внутренних отсека размером 2,5 дюйма для твердотельных накопителей и два отсека размером 3,5 дюйма для жестких дисков, обеспечивая достаточный запас памяти для нужд пользователя. С весом всего 1,5 кг, этот корпус Accord является отличным выбором для сборки легкой и компактной системы без лишних затрат на пространство и материальные ресурсы.
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