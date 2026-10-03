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Корпус Ginzzu B180 Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Ginzzu B180 Black

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Корпус Ginzzu B180 Black - фото 2
Корпус Ginzzu B180 Black - фото 3
Корпус Ginzzu B180 Black - фото 4
Корпус Ginzzu B180 Black - фото 5
Корпус Ginzzu B180 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Ginzzu B180 Black - фото 1
  • Корпус Ginzzu B180 Black - фото 2
  • Корпус Ginzzu B180 Black - фото 3
  • Корпус Ginzzu B180 Black - фото 4
  • Корпус Ginzzu B180 Black - фото 5
  • Корпус Ginzzu B180 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 409744
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Ginzzu B180 Black
1 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
183x300x340
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х20
Вес, кг.
2.25

Описание товара Корпус Ginzzu B180 Black

Корпус GiNZZU B180 предназначен для сборки рабочего или домашнего ПК, рассчитанного на выполнение стандартных задач. Он выполнен в компактном формате Mini-Tower – занимает мало места, при необходимости легко принести в офис, чтобы установить необходимое для дистанционной работы ПО.

Отзывы о товаре Корпус Ginzzu B180 Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
183x300x340
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус GiNZZU B180 предназначен для сборки рабочего или домашнего ПК, рассчитанного на выполнение стандартных задач. Он выполнен в компактном формате Mini-Tower – занимает мало места, при необходимости легко принести в офис, чтобы установить необходимое для дистанционной работы ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Ginzzu B180 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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