Корпус Digma DCC-MN301 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Digma DCC-MN301 черный
Корпус Digma — это элегантное и компактное решение для сборки производительного компьютера в формате Mini-Tower. Этот корпус выполнен из прочной стали и представлен в стильном черном цвете. Он идеально подходит для тех, кто ищет баланс между функцией и формой. Внутри корпуса предусмотрено место для четырех внутренних 2,5-дюймовых отсеков, а также двух 3,5-дюймовых отсеков, что позволяет гибко конфигурировать систему под любые задачи. Для охлаждения компонентов предусмотрены заранее установленные вентиляторы: один 120 мм и два 180 мм. Это обеспечивает надежное охлаждение и стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок. Максимальная высота процессорного кулера, поддерживаемая данным корпусом, составляет 135 мм, что дает возможность использовать широкий спектр охладителей. Особенно стоит отметить возможность установки видеокарты длиной до 260 мм, что позволяет разместить внутри мощную графическую подсистему. Данный корпус также имеет четыре слота расширения, что открывает дополнительные возможности для модернизации системы. Расположение блока питания в верхней части корпуса способствует оптимальному распределению веса для увеличения устойчивости всей конструкции. Корпус Digma весом всего 2 кг станет надежной основой для создания компактной и функциональной системы, удовлетворяя требования как начинающих пользователей, так и опытных энтузиастов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 3UBMS2 (BLACK) mSATA черный
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитКорпус Ginzzu B180 Black
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитКорпус ExeGate BAA-104U (EX277807RUS) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитКорпус FORMULA CS-1102 (CS-1102)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитКорпус MINITOWER EVO-7805 MATX W/O PSU EX296165RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитКорпус ExeGate BA-204U (EX284039RUS) Black
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитВнешний корпус для HDD/SSD 3.5" Gembird EE3-U3S-80 чёрный
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитКорпус MidiTower Foxline FL-301 black (FL-301)
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитВнешний корпус AgeStar 31UBNV1C (GRAY) черный
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитКорпус MINITOWER NovaCube Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2хUSB1.1+3...
-
В наличииЦена 2 390 руб.598 руб. в СплитВнешний корпус для HDD AgeStar 3UB3A8-6G SATA II пластик черный ...
-
В наличииЦена 2 400 руб.600 руб. в СплитКорпус Accord 3312 черный (ACC-3312)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Отзывы о товаре Корпус Digma DCC-MN301 черный