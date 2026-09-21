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Корпус Digma DCC-MN303 черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Digma DCC-MN303 черный

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Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 1
Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 2
Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 3
Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 4
Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 1
  • Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 2
  • Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 3
  • Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 4
  • Корпус Digma DCC-MN303 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714867
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 340 х 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус Digma DCC-MN303 черный

Корпус Digma представляет собой компактное и универсальное решение для сборки производительного компьютера формата Mini-Tower. Основным материалом корпуса является прочная сталь, обеспечивающая надежность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса придает ему стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любым интерьером. Корпус оснащен встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению внутренних компонентов. Конструкция корпуса позволяет установить процессорный кулер высотой до 135 мм и видеокарту длиной до 260 мм, что делает его совместимым с широким спектром комплектующих. Верхнее расположение блока питания облегчает доступ и монтаж. Корпус предоставляет четыре слота расширения, позволяя пользователю устанавливать дополнительные платы и улучшать функциональность системы. Для хранения данных доступны четыре внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека для жестких дисков размером 3,5 дюйма. Digma совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для конкретных задач. Вес корпуса составляет всего 2 кг, благодаря чему он легко переносится и устанавливается. Этот корпус станет отличным выбором для сборки компактного, но мощного компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Digma DCC-MN303 черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 х 340 х 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Digma представляет собой компактное и универсальное решение для сборки производительного компьютера формата Mini-Tower. Основным материалом корпуса является прочная сталь, обеспечивающая надежность и долговечность конструкции. Черный цвет корпуса придает ему стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любым интерьером. Корпус оснащен встроенным вентилятором размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению внутренних компонентов. Конструкция корпуса позволяет установить процессорный кулер высотой до 135 мм и видеокарту длиной до 260 мм, что делает его совместимым с широким спектром комплектующих. Верхнее расположение блока питания облегчает доступ и монтаж. Корпус предоставляет четыре слота расширения, позволяя пользователю устанавливать дополнительные платы и улучшать функциональность системы. Для хранения данных доступны четыре внутренних отсека размером 2,5 дюйма и два отсека для жестких дисков размером 3,5 дюйма. Digma совместим с материнскими платами форматов mini-ITX и mATX, что позволяет выбрать оптимальную конфигурацию для конкретных задач. Вес корпуса составляет всего 2 кг, благодаря чему он легко переносится и устанавливается. Этот корпус станет отличным выбором для сборки компактного, но мощного компьютера.
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