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Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП купить с доставкой в Москве
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Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП

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Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 1
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 2
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 3
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 4
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 5
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 6
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 7
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 8
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 9
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 10
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 11
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 12
Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 1
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 2
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 3
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 4
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 5
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 6
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 7
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 8
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 9
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 10
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 11
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 12
  • Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714819
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Характеристики

Бренд
Accord
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
165 х 345 х 270 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х31х20
Вес, кг.
1.95

Описание товара Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП

Корпус Accord представляет собой компактное и функциональное решение для сборки современного ПК. Выполненный в черном цвете и изготовленный из прочной стали, этот Mini-Tower корпус подходит для пользователей, ценящих надежность и стиль. Корпус оснащен четырьмя вентиляторами размером 120 мм и одним 80 мм, обеспечивая эффективное охлаждение всех компонентов. Предусмотрено размещение процессорного кулера высотой до 140 мм, что позволяет установить более производительные системы охлаждения. Максимальная длина видеокарты, которую поддерживает корпус, составляет 240 мм, что делает его совместимым с большинством современных графических адаптеров. Расположение блока питания в верхней части корпуса экономит место и способствует более удобной компоновке внутренних компонентов. Accord предлагает два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточное количество места для хранения данных. Совместимость с форм-факторами mini-ITX и mATX позволяет использовать разное оборудование и создавать персональные сборки, которые удовлетворят индивидуальные потребности пользователей. Общий вес корпуса составляет всего 1,95 кг, что делает его легким и удобным как для установки, так и для транспортировки. Корпус Accord станет отличным выбором для сборки надежного и функционального компьютера, подходящего как для домашнего использования, так и для работы.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Accord ACC-M258-01B черный без БП




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Характеристики
Бренд
Accord
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм, 1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
165 х 345 х 270 мм
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Accord представляет собой компактное и функциональное решение для сборки современного ПК. Выполненный в черном цвете и изготовленный из прочной стали, этот Mini-Tower корпус подходит для пользователей, ценящих надежность и стиль. Корпус оснащен четырьмя вентиляторами размером 120 мм и одним 80 мм, обеспечивая эффективное охлаждение всех компонентов. Предусмотрено размещение процессорного кулера высотой до 140 мм, что позволяет установить более производительные системы охлаждения. Максимальная длина видеокарты, которую поддерживает корпус, составляет 240 мм, что делает его совместимым с большинством современных графических адаптеров. Расположение блока питания в верхней части корпуса экономит место и способствует более удобной компоновке внутренних компонентов. Accord предлагает два внутренних отсека для 2,5-дюймовых накопителей и два для 3,5-дюймовых, что обеспечивает достаточное количество места для хранения данных. Совместимость с форм-факторами mini-ITX и mATX позволяет использовать разное оборудование и создавать персональные сборки, которые удовлетворят индивидуальные потребности пользователей. Общий вес корпуса составляет всего 1,95 кг, что делает его легким и удобным как для установки, так и для транспортировки. Корпус Accord станет отличным выбором для сборки надежного и функционального компьютера, подходящего как для домашнего использования, так и для работы.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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