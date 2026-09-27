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Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)

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Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 1
Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 2
Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 3
Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 4
Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 5
Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 1
  • Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 2
  • Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 3
  • Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 4
  • Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 5
  • Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625750
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)
3 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x335
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х26
Вес, кг.
5.35

Описание товара Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)

Черный корпус Powercase Mistral Micro T3B с оригинальной передней панелью, имеет предустановленные вентиляторы: 120 мм на задней панели, 2 x 140 мм на передней панели.

Отзывы о товаре Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x335
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус Powercase Mistral Micro T3B с оригинальной передней панелью, имеет предустановленные вентиляторы: 120 мм на задней панели, 2 x 140 мм на передней панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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