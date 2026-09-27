Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
В наличии
Код товара: 625750
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x335
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х26
Вес, кг.
5.35
Описание товара Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3)
Черный корпус Powercase Mistral Micro T3B с оригинальной передней панелью, имеет предустановленные вентиляторы: 120 мм на задней панели, 2 x 140 мм на передней панели.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x385x335
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
280
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Черный корпус Powercase Mistral Micro T3B с оригинальной передней панелью, имеет предустановленные вентиляторы: 120 мм на задней панели, 2 x 140 мм на передней панели.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Корпус Powercase Mistral Micro T3B чёрный (CMIMTB-L3) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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