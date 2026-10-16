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Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1)

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Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 6
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 7
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 8
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 9
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 6
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 7
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 8
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 9
  • Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 912 руб. 
Начислим 973 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 596475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1)
10 912 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x456
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х52х30
Вес, кг.
9.22

Описание товара Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1)

Корпус DEEPCOOL CK500 изготовлен из пластика, стали и стекла. Он относится к типоразмеру Mid-Tower, что указывает на возможность разместить внутри большое количество компонентов для безудержного гейминга. Фронтальная панель выполнена из белого металла. Внутри конструкции установлено 2 вентилятора диаметром 14 см. Пылевой фильтр внутри сочетается с возможностью прокладывать кабели вдоль задней стенки корпуса DEEPCOOL CK500. Боковые панели конструкции крепятся на винты сзади.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x456
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CK500 изготовлен из пластика, стали и стекла. Он относится к типоразмеру Mid-Tower, что указывает на возможность разместить внутри большое количество компонентов для безудержного гейминга. Фронтальная панель выполнена из белого металла. Внутри конструкции установлено 2 вентилятора диаметром 14 см. Пылевой фильтр внутри сочетается с возможностью прокладывать кабели вдоль задней стенки корпуса DEEPCOOL CK500. Боковые панели конструкции крепятся на винты сзади.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Deepcool CK500 WH белый (R-CK500-WHNNE2-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 10912 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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