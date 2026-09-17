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Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU

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Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 1
Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 2
Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 1
  • Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 2
  • Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 63099
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Характеристики

Бренд
CA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
209x429x480
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
315
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU

Корпус Thermaltake Versa H21 отлично подходит для самостоятельной сборки ПК. Данная модель выполнена в стильном черном цвете и оснащается качественной системой вентиляции и фильтрами, защищающими от пыли. Толщина стальных стенок равна 0.6 мм. Корпус поставляется в комплекте с крепежными элементами и отличается простотой сборки благодаря безвинтовым креплениям, наличию выреза для установки кулера и возможности крепления кабелей на задней стенке. Модель Thermaltake Versa H21 оснащена стандартными аудиоразъемами и 2 USB-слотами. Предусматривается возможность подключения до 5 вентиляторов или использования системы жидкостного охлаждения процессора. Также имеются 7 слотов расширения. Корзины накопителей расположены поперек корпуса. Конструкция позволяет устанавливать до 3 внутренних отсеков на 3.5” и до 3 отсеков на 5.25”. Возможна установка видеокарты длиной до 31.5 см и кулера высотой до 15.5 см. БП расположен в нижней части корпуса в горизонтальном положении.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Versa H21 CA-1B2-00M1NN-00 черный w/o PSU




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Характеристики
Бренд
CA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
209x429x480
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
315
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Versa H21 отлично подходит для самостоятельной сборки ПК. Данная модель выполнена в стильном черном цвете и оснащается качественной системой вентиляции и фильтрами, защищающими от пыли. Толщина стальных стенок равна 0.6 мм. Корпус поставляется в комплекте с крепежными элементами и отличается простотой сборки благодаря безвинтовым креплениям, наличию выреза для установки кулера и возможности крепления кабелей на задней стенке. Модель Thermaltake Versa H21 оснащена стандартными аудиоразъемами и 2 USB-слотами. Предусматривается возможность подключения до 5 вентиляторов или использования системы жидкостного охлаждения процессора. Также имеются 7 слотов расширения. Корзины накопителей расположены поперек корпуса. Конструкция позволяет устанавливать до 3 внутренних отсеков на 3.5” и до 3 отсеков на 5.25”. Возможна установка видеокарты длиной до 31.5 см и кулера высотой до 15.5 см. БП расположен в нижней части корпуса в горизонтальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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