Внешний корпус для HDD/SSD Gembird EE2-U3S-2-B 2.5" синий (EE2-U3S-2-B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 505517
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660 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х3
Вес, г.
220
Описание товара Внешний корпус для HDD/SSD Gembird EE2-U3S-2-B 2.5" синий (EE2-U3S-2-B)
Синий внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-B обладает корпусом из металла и пластика форм-фактора 2.5 дюйма. За счет этого в него можно устанавливать любые жесткие и твердотельные диски объемом до 10 ТБ. Скорость передачи данных для него составляет до 5 Гбит/с. К компьютеру или ноутбуку Gembird EE2-U3S-2-B подключается за счет интерфейса USB. Отвертка и кабель для установки диска внутрь входят в комплект поставки. Также предусмотрен чехол для хранения. Размеры бокса составляют 13х7.5 см, за счет чего его удобно брать с собой.
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Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
134x75x12
Материал корпуса
пластик, металл
Цвет корпуса
синий
Страна производитель
Китай
Синий внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-B обладает корпусом из металла и пластика форм-фактора 2.5 дюйма. За счет этого в него можно устанавливать любые жесткие и твердотельные диски объемом до 10 ТБ. Скорость передачи данных для него составляет до 5 Гбит/с. К компьютеру или ноутбуку Gembird EE2-U3S-2-B подключается за счет интерфейса USB. Отвертка и кабель для установки диска внутрь входят в комплект поставки. Также предусмотрен чехол для хранения. Размеры бокса составляют 13х7.5 см, за счет чего его удобно брать с собой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Внешний корпус для HDD/SSD Gembird EE2-U3S-2-B 2.5" синий (EE2-U3S-2-B) - данный товар вы можете купить по цене 660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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