Корпус Zalman Z9 Iceberg белый
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman Z9 Iceberg белый
Корпус ZALMAN Z9 Iceberg_White имеет эффектный дизайн, полностью оформленный в белом цвете. Модель рассчитана на сборку игрового компьютера высокого класса или производительного ПК для дома или офиса. Вентиляцию системного блока улучшает перфорация по краям фронтальной панели. Корпус оснащен боковым окном из закаленного стекла. Корпус ZALMAN Z9 Iceberg_White совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимальная длина совместимых видеоадаптеров – 390 мм. Высота кулера процессора не должна превышать 185 мм. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Количество горизонтальных слотов расширения стандартно для типоразмера Mid-Tower – 7. Корпус поставляется без блока питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX. Длина, ширина и высота корпуса равны 473, 245 и 496 мм соответственно. Большой объем свободного пространства делает сборку ПК удобнее.
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