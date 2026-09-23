Top.Mail.Ru
Корпус Zalman Z9 Iceberg белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Zalman Z9 Iceberg белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 1
Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 2
Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 3
Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 1
  • Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 2
  • Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 3
  • Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Zalman Z9 Iceberg белый
6 280 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x496x473
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
390
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
11.02

Описание товара Корпус Zalman Z9 Iceberg белый

Корпус ZALMAN Z9 Iceberg_White имеет эффектный дизайн, полностью оформленный в белом цвете. Модель рассчитана на сборку игрового компьютера высокого класса или производительного ПК для дома или офиса. Вентиляцию системного блока улучшает перфорация по краям фронтальной панели. Корпус оснащен боковым окном из закаленного стекла. Корпус ZALMAN Z9 Iceberg_White совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимальная длина совместимых видеоадаптеров – 390 мм. Высота кулера процессора не должна превышать 185 мм. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Количество горизонтальных слотов расширения стандартно для типоразмера Mid-Tower – 7. Корпус поставляется без блока питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX. Длина, ширина и высота корпуса равны 473, 245 и 496 мм соответственно. Большой объем свободного пространства делает сборку ПК удобнее.

Отзывы о товаре Корпус Zalman Z9 Iceberg белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
245x496x473
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
390
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN Z9 Iceberg_White имеет эффектный дизайн, полностью оформленный в белом цвете. Модель рассчитана на сборку игрового компьютера высокого класса или производительного ПК для дома или офиса. Вентиляцию системного блока улучшает перфорация по краям фронтальной панели. Корпус оснащен боковым окном из закаленного стекла. Корпус ZALMAN Z9 Iceberg_White совместим с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Максимальная длина совместимых видеоадаптеров – 390 мм. Высота кулера процессора не должна превышать 185 мм. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Количество горизонтальных слотов расширения стандартно для типоразмера Mid-Tower – 7. Корпус поставляется без блока питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX. Длина, ширина и высота корпуса равны 473, 245 и 496 мм соответственно. Большой объем свободного пространства делает сборку ПК удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman Z9 Iceberg белый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...