Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный
Корпус Chieftec представляет собой функциональное решение для сборки компактного, но мощного ПК. Отличается современным дизайном и качественными материалами, сочетающими пластик и металл, выполненными в элегантном черном цвете. Корпус включает в себя встроенный блок питания мощностью 300 Вт, расположенный в нижней части, что способствует оптимальной циркуляции воздуха и упрощает укладку кабелей. Несмотря на компактные размеры, он способен разместить видеокарты длиной до 220 мм и процессорные кулеры высотой до 50 мм, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Chieftec оборудован одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, который эффективно отводит тепло и поддерживает стабильную работу системы. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить один 3,5-дюймовый и один 2,5-дюймовый накопитель, а также один 5,25-дюймовый отсек для оптических приводов или других устройств. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX и предлагает четыре слота расширения, что делает его отличным выбором для пользователей, желающих создать производительный и компактный компьютер. Общий вес конструкции составляет 3,6 кг, что делает его легким и удобным для транспортации. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и стильный корпус для сборки домашнего или офисного ПК.
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