Корпус Zalman P30 White V2
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P30 White V2
Корпус Zalman - это стильное и функциональное решение для сборки компактной, но мощной компьютерной системы. Его элегантный белый цвет гармонично сочетается с современными тенденциями дизайна, а окно на боковой стенке позволяет продемонстрировать внутренние компоненты в полном блеске, особенно в сочетании с яркой ARGB подсветкой. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает надежность и долговечность. С весом в 8 кг, он обладает хорошей устойчивостью, оставаясь при этом достаточно легким для удобной транспортировки. Mini-Tower типоразмер делает этот корпус идеальным выбором для установки в условиях ограниченного пространства. Zalman предлагает широкие возможности для размещения компонентов. Он поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, обеспечивая гибкость при выборе конфигурации системы. Предусмотрены 5 слотов расширения для установки дополнительных карт. Внутри корпуса можно разместить до трех накопителей: один 2,5-дюймовый и два 3,5-дюймовых отсека, что позволяет балансировать между объемом и скоростью хранения данных. Продуманная система охлаждения включает три предустановленных вентилятора: два 120 мм на входе и один 120 мм на выходе, которые помогут поддерживать оптимальную температуру компонентов даже при высоких нагрузках. Максимальная высота процессорного кулера достигает 173 мм, а длина видеокарты может быть до 420 мм, что позволяет устанавливать в корпус мощные современные видеокарты. Корпус Zalman - это идеальное сочетание стиля, функциональности и компактности для вашего следующего ПК-сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитКорпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитКорпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 940 руб.1735 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 030 руб. 11 660 руб.1758 руб. в СплитКорпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
-
В наличииЦена 7 110 руб.1778 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитКорпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW
-
В наличииЦена 7 440 руб.1860 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 520 руб.2130 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10 PLUS
-
В наличииЦена 8 850 руб.2213 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Отзывы о товаре Корпус Zalman P30 White V2