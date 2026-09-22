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Корпус Zalman P30 White V2 купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P30 White V2

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Корпус Zalman P30 White V2 - фото 3
Корпус Zalman P30 White V2 - фото 4
Корпус Zalman P30 White V2 - фото 5
Корпус Zalman P30 White V2 - фото 6
Корпус Zalman P30 White V2 - фото 7
Корпус Zalman P30 White V2 - фото 8
Корпус Zalman P30 White V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 1
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 2
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 3
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 4
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 5
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 6
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 7
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 8
  • Корпус Zalman P30 White V2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723140
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 429 x 453 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2х120 мм ARGB; сзади: 1х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1xUSB 3.0, 1xType-C, комбинированный разъем для наушников и микрофона
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P30 White V2

Корпус Zalman - это стильное и функциональное решение для сборки компактной, но мощной компьютерной системы. Его элегантный белый цвет гармонично сочетается с современными тенденциями дизайна, а окно на боковой стенке позволяет продемонстрировать внутренние компоненты в полном блеске, особенно в сочетании с яркой ARGB подсветкой. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает надежность и долговечность. С весом в 8 кг, он обладает хорошей устойчивостью, оставаясь при этом достаточно легким для удобной транспортировки. Mini-Tower типоразмер делает этот корпус идеальным выбором для установки в условиях ограниченного пространства. Zalman предлагает широкие возможности для размещения компонентов. Он поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, обеспечивая гибкость при выборе конфигурации системы. Предусмотрены 5 слотов расширения для установки дополнительных карт. Внутри корпуса можно разместить до трех накопителей: один 2,5-дюймовый и два 3,5-дюймовых отсека, что позволяет балансировать между объемом и скоростью хранения данных. Продуманная система охлаждения включает три предустановленных вентилятора: два 120 мм на входе и один 120 мм на выходе, которые помогут поддерживать оптимальную температуру компонентов даже при высоких нагрузках. Максимальная высота процессорного кулера достигает 173 мм, а длина видеокарты может быть до 420 мм, что позволяет устанавливать в корпус мощные современные видеокарты. Корпус Zalman - это идеальное сочетание стиля, функциональности и компактности для вашего следующего ПК-сборки.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P30 White V2




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 429 x 453 мм
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2х120 мм ARGB; сзади: 1х120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
1xUSB 3.0, 1xType-C, комбинированный разъем для наушников и микрофона
Слоты расширения
5
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman - это стильное и функциональное решение для сборки компактной, но мощной компьютерной системы. Его элегантный белый цвет гармонично сочетается с современными тенденциями дизайна, а окно на боковой стенке позволяет продемонстрировать внутренние компоненты в полном блеске, особенно в сочетании с яркой ARGB подсветкой. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает надежность и долговечность. С весом в 8 кг, он обладает хорошей устойчивостью, оставаясь при этом достаточно легким для удобной транспортировки. Mini-Tower типоразмер делает этот корпус идеальным выбором для установки в условиях ограниченного пространства. Zalman предлагает широкие возможности для размещения компонентов. Он поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, обеспечивая гибкость при выборе конфигурации системы. Предусмотрены 5 слотов расширения для установки дополнительных карт. Внутри корпуса можно разместить до трех накопителей: один 2,5-дюймовый и два 3,5-дюймовых отсека, что позволяет балансировать между объемом и скоростью хранения данных. Продуманная система охлаждения включает три предустановленных вентилятора: два 120 мм на входе и один 120 мм на выходе, которые помогут поддерживать оптимальную температуру компонентов даже при высоких нагрузках. Максимальная высота процессорного кулера достигает 173 мм, а длина видеокарты может быть до 420 мм, что позволяет устанавливать в корпус мощные современные видеокарты. Корпус Zalman - это идеальное сочетание стиля, функциональности и компактности для вашего следующего ПК-сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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