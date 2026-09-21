Корпус Montech Heritage PRO (W) белый
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech Heritage PRO (W) белый
Montech Heritage PRO сочетает в себе моду и функциональность, используя эко-кожу для придания вашему устройству первоклассного и отличительного вида, который выделяет его из толпы. Входящий в комплект кожаный ремешок одновременно прочный и практичный, что позволяет вам без труда переносить и перемещать устройство, будь то обновление, путешествие или демонстрация вашего устройства. Удобная переноска благодаря прочному кожаному ремню, выдерживающему нагрузку до 40 кг — идеальный вариант для геймеров, создателей контента и любителей путешествовать. Бросает вызов ограничениям, устанавливая блок питания ATX/SFX, графический процессор 40/50-й серии и 360-миллиметровый AIO одновременно, обеспечивая непревзойденную универсальность в меньшем корпусе.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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