Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALORAIRPLUSMTA-BKCWW
Корпус XPG VALOR AIR PLUS для ПК средней высоты предлагает надёжную платформу для будущих обновлений, вмещающую компоненты среднего и высокого класса, в том числе большинство графических процессоров серии RTX 40. Магнитная передняя панель с высоким воздухообменом повышает визуальную привлекательность, особенно в сочетании с вентиляторами ARGB, и обеспечивает превосходную вентиляцию. Благодаря 4 предустановленным 120-миллиметровым вентиляторам ARGB, входящим в комплект некоторых моделей, обеспечивается оптимальная производительность охлаждения. XPG VALOR AIR PLUS поставляется с магнитной передней панелью с высоким потоком воздуха, которая обеспечивает лучшую вентиляцию вашей системы и эффективный приток воздуха для охлаждения внутренних компонентов. XPG VALOR AIR PLUS поддерживает до 6 120-миллиметровых вентиляторов. Некоторые модели поставляются с 4 предустановленными ARGB-вентиляторами: 3 спереди и 1 сзади. Вы можете настроить подсветку с помощью программного обеспечения для материнской платы или программного обеспечения для управления экосистемой XPG PRIME. Легко снимаемая магнитная передняя панель также позволяет очищать входящий в комплект пылевой фильтр для поддержания оптимального воздушного потока и предотвращения попадания пыли в корпус. XPG VALOR AIR PLUS поддерживает материнские платы mini-ITX, micro-ATX и ATX, предлагая универсальные варианты сборки как для игровых ПК начального уровня, так и для высокопроизводительных игровых ПК.
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