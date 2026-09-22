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Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital купить с доставкой в Москве
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Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital

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Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 1
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 2
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 3
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 4
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 5
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 6
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 7
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 8
Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 1
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 2
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 3
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 4
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 5
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 6
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 7
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 8
  • Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723452
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 398 x 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital

Корпус Ocypus представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает элегантным белым цветом и произведен из комбинации прочного пластика, стали и стекла, что обеспечивает высококачественный внешний вид и долговечность. Вес корпуса составляет 7,5 кг, что делает его довольно мобильным и удобным для установки. Корпус Ocypus имеет подсветку ARGB, которая добавляет визуальной привлекательности и позволяет создать индивидуальный стиль для вашей сборки. Он оснащен четырьмя встроенными вентиляторами 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 445 мм и процессорных кулеров высотой до 160 мм, что дает возможность использовать высокопроизводительное оборудование. Он предназначен для установки материнских плат форм-фактора mini-ITX. Корпус содержит три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма, что предоставляет достаточно места для хранения данных. При этом он включает 7 слотов расширения, что позволяет добавить необходимые компоненты. Корпус Ocypus – это идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное решение для сборки персонального компьютера с возможностью высокопроизводительного охлаждения и современной подсветки.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
285 x 398 x 460 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 или 3 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Ocypus представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает элегантным белым цветом и произведен из комбинации прочного пластика, стали и стекла, что обеспечивает высококачественный внешний вид и долговечность. Вес корпуса составляет 7,5 кг, что делает его довольно мобильным и удобным для установки. Корпус Ocypus имеет подсветку ARGB, которая добавляет визуальной привлекательности и позволяет создать индивидуальный стиль для вашей сборки. Он оснащен четырьмя встроенными вентиляторами 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 445 мм и процессорных кулеров высотой до 160 мм, что дает возможность использовать высокопроизводительное оборудование. Он предназначен для установки материнских плат форм-фактора mini-ITX. Корпус содержит три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма, что предоставляет достаточно места для хранения данных. При этом он включает 7 слотов расширения, что позволяет добавить необходимые компоненты. Корпус Ocypus – это идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное решение для сборки персонального компьютера с возможностью высокопроизводительного охлаждения и современной подсветки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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