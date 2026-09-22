Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital
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Характеристики
Описание товара Корпус Ocypus Iota C70 WH Curve ARGB Digital
Корпус Ocypus представляет собой стильное и функциональное решение для сборки компьютера. Этот Midi-Tower корпус обладает элегантным белым цветом и произведен из комбинации прочного пластика, стали и стекла, что обеспечивает высококачественный внешний вид и долговечность. Вес корпуса составляет 7,5 кг, что делает его довольно мобильным и удобным для установки. Корпус Ocypus имеет подсветку ARGB, которая добавляет визуальной привлекательности и позволяет создать индивидуальный стиль для вашей сборки. Он оснащен четырьмя встроенными вентиляторами 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов. Несмотря на свои компактные размеры, корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 445 мм и процессорных кулеров высотой до 160 мм, что дает возможность использовать высокопроизводительное оборудование. Он предназначен для установки материнских плат форм-фактора mini-ITX. Корпус содержит три внутренних отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и два отсека для накопителей 3,5 дюйма, что предоставляет достаточно места для хранения данных. При этом он включает 7 слотов расширения, что позволяет добавить необходимые компоненты. Корпус Ocypus – это идеальный выбор для тех, кто ищет стильное и функциональное решение для сборки персонального компьютера с возможностью высокопроизводительного охлаждения и современной подсветки.
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