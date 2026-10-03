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Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4)

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Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 7
Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 8
Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 9
Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 1
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 2
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 3
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 4
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 5
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 6
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 7
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 8
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 9
  • Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635323
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Характеристики

Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
255x330x355
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х32
Вес, кг.
6.54

Описание товара Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4)

Выбрав корпус PowerCase Vision Micro, вы получите возможность собрать компактный компьютер, который можно использовать дома или в офисе. Возможность монтажа видеоадаптера с длиной до 320 мм, предусмотренная конструкцией корпуса, будет полезна любителям игр. При этом важно помнить о том, что кулер процессора может иметь высоту не более чем 140 мм. В базовую комплектацию модели входят четыре 120 мм вентилятора.

Отзывы о товаре Корпус Powercase Vision Micro чёрный (CVBM-L4)




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Характеристики
Бренд
Powercase
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
255x330x355
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Выбрав корпус PowerCase Vision Micro, вы получите возможность собрать компактный компьютер, который можно использовать дома или в офисе. Возможность монтажа видеоадаптера с длиной до 320 мм, предусмотренная конструкцией корпуса, будет полезна любителям игр. При этом важно помнить о том, что кулер процессора может иметь высоту не более чем 140 мм. В базовую комплектацию модели входят четыре 120 мм вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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