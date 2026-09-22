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Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital купить с доставкой в Москве
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Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital

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Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 1
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 2
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 3
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 4
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 5
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 6
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 7
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 8
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 9
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 10
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 11
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 12
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 13
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 14
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 15
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 16
Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 1
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 2
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 3
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 4
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 5
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 6
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 7
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 8
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 9
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 10
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 11
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 12
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 13
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 14
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 15
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 16
  • Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723453
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верх: 120mm*3/140mm*2; низ 120mm*3; сбоку 120mm*3/140mm*2; сзади 120mm*1
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital

В Ocypus буква «О» означает больше, чем просто название — она отражает то, как вы владеете своей сборкой, наблюдаете за ней и оптимизируете её. Панорамное изогнутое стекло Iota C70 Curve позволяет вам подчеркнуть свой стиль, демонстрируя каждый компонент и каждый индикатор. Встроенный цифровой дисплей позволяет в режиме реального времени отслеживать температуру процессора и видеокарты. А благодаря органическому узору в виде капель дождя, выгравированному на стекле, даже мельчайшие детали оживят вашу сборку.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Iota C70 BK Curve ARGB Digital




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
верх: 120mm*3/140mm*2; низ 120mm*3; сбоку 120mm*3/140mm*2; сзади 120mm*1
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB Type-C, 2хUSB 3.0, Микрофон/HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
В Ocypus буква «О» означает больше, чем просто название — она отражает то, как вы владеете своей сборкой, наблюдаете за ней и оптимизируете её. Панорамное изогнутое стекло Iota C70 Curve позволяет вам подчеркнуть свой стиль, демонстрируя каждый компонент и каждый индикатор. Встроенный цифровой дисплей позволяет в режиме реального времени отслеживать температуру процессора и видеокарты. А благодаря органическому узору в виде капель дождя, выгравированному на стекле, даже мельчайшие детали оживят вашу сборку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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