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Корпус Zalman M2 Mini Silver купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman M2 Mini Silver

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Корпус Zalman M2 Mini Silver - фото 1
Корпус Zalman M2 Mini Silver - фото 2
Корпус Zalman M2 Mini Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman M2 Mini Silver - фото 1
  • Корпус Zalman M2 Mini Silver - фото 2
  • Корпус Zalman M2 Mini Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466949
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
150x235x328
Макс. высота процессорного кулера
60
Максимальная длина видеокарты
295
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Цвет корпуса
серебристый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х15
Вес, кг.
2.8

Описание товара Корпус Zalman M2 Mini Silver

Корпус ZALMAN M2 mini обеспечивает высокую функциональность при компактном размере. Модель выполнена в форм-факторе Mini-ITX и поддерживает блоки питания типа SFX. Основа корпуса выполнена из стали толщиной 1 мм, передняя и верхняя панели покрыты слоем шлифованного алюминия темно-серого цвета. Резка с применением ЧПУ и скругленные кромки обеспечивают безопасное использование и премиальный внешний вид. Прозрачные боковые панели изготовлены из прочного оргстекла (акрила). Отверстия со всех сторон корпуса обеспечивают оптимальный поток воздуха, а противоскользящие ножки добавляют устойчивости. Корпус ZALMAN M2 mini предусматривает возможность установки карт расширения и накопителей 2.5’’. Стандартная комплектация включает кабель Pcie 3.0 Riser с удерживающим зажимом для надежной фиксации видеокарты. Для удобства пользователя на фронтальной панели кроме кнопки включения расположены интерфейсы USB-A и Type-C.

Отзывы о товаре Корпус Zalman M2 Mini Silver




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
150x235x328
Макс. высота процессорного кулера
60
Максимальная длина видеокарты
295
Места для доп. вентиляторов
верхних 1 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Micro-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
серебристый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN M2 mini обеспечивает высокую функциональность при компактном размере. Модель выполнена в форм-факторе Mini-ITX и поддерживает блоки питания типа SFX. Основа корпуса выполнена из стали толщиной 1 мм, передняя и верхняя панели покрыты слоем шлифованного алюминия темно-серого цвета. Резка с применением ЧПУ и скругленные кромки обеспечивают безопасное использование и премиальный внешний вид. Прозрачные боковые панели изготовлены из прочного оргстекла (акрила). Отверстия со всех сторон корпуса обеспечивают оптимальный поток воздуха, а противоскользящие ножки добавляют устойчивости. Корпус ZALMAN M2 mini предусматривает возможность установки карт расширения и накопителей 2.5’’. Стандартная комплектация включает кабель Pcie 3.0 Riser с удерживающим зажимом для надежной фиксации видеокарты. Для удобства пользователя на фронтальной панели кроме кнопки включения расположены интерфейсы USB-A и Type-C.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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