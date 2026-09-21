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Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9)

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Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 1
Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 2
Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 3
Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 4
Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 1
  • Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 2
  • Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 3
  • Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 4
  • Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714946
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 498 x 473 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х56х29
Вес, кг.
10

Описание товара Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9)

Корпус MSI — это стильное и функциональное решение для вашей игровой системы. Выполненный в элегантном черном цвете, он сочетает в себе высококачественные материалы, включая пластик, сталь и закаленное стекло, которое придает устройству современный и утонченный вид. Корпус формата Midi-Tower совместим с форм-факторами материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет гибко подбирать компоненты для вашей системы. Для эффективного охлаждения компонентов предусмотрены четыре встроенных вентилятора размером 120 мм, а поддержка ARGB-подсветки добавляет возможность настроить уникальный световой стиль, который подойдет вашему вкусу. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 390 мм, а также процессорные кулеры высотой до 160 мм, обеспечивая необходимую свободу выбора комплектующих. Корпус также предлагает удобство в организации хранения данных с тремя внутренними отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и двумя отсеками для накопителей формата 3,5 дюйма. Благодаря семи слотам расширения, вы сможете без труда улучшать и расширять свою систему по мере необходимости. Блок питания устанавливается внизу, что способствует более рациональному использованию внутреннего пространства и улучшает циркуляцию воздуха. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет любоваться внутренней архитектурой сборки и эстетически радует глаз. Корпус от MSI является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью, эстетикой и функциональностью.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG Forge 321R Airflow черный (306-7G23R22-HH9)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 498 x 473 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI — это стильное и функциональное решение для вашей игровой системы. Выполненный в элегантном черном цвете, он сочетает в себе высококачественные материалы, включая пластик, сталь и закаленное стекло, которое придает устройству современный и утонченный вид. Корпус формата Midi-Tower совместим с форм-факторами материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет гибко подбирать компоненты для вашей системы. Для эффективного охлаждения компонентов предусмотрены четыре встроенных вентилятора размером 120 мм, а поддержка ARGB-подсветки добавляет возможность настроить уникальный световой стиль, который подойдет вашему вкусу. Внутреннее пространство корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 390 мм, а также процессорные кулеры высотой до 160 мм, обеспечивая необходимую свободу выбора комплектующих. Корпус также предлагает удобство в организации хранения данных с тремя внутренними отсеками для накопителей формата 2,5 дюйма и двумя отсеками для накопителей формата 3,5 дюйма. Благодаря семи слотам расширения, вы сможете без труда улучшать и расширять свою систему по мере необходимости. Блок питания устанавливается внизу, что способствует более рациональному использованию внутреннего пространства и улучшает циркуляцию воздуха. Прозрачное окно на боковой стенке позволяет любоваться внутренней архитектурой сборки и эстетически радует глаз. Корпус от MSI является отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью, эстетикой и функциональностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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