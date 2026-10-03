Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)
Корпус DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] предназначен для создания высокопроизводительных и мощных игровых и вычислительных систем. Он имеет прочную и надежную конструкцию, выполненную из ударопрочной стали, что позволяет защитить компоненты от различных повреждений. Корпус оснащен 4 кулерами на задней и передней панелях, которые гарантируют вентиляцию внутреннего пространства корпуса. Он также поддерживает установку системы жидкостного охлаждения для максимального снижения температуры работающих компонентов. DEEPCOOL CC560 A-RGB [R-CC560-BKTAA4-G-1] имеет съемную верхнюю крышку, которая облегчает доступ к «внутренностям» корпуса и упрощает процесс установки и замены компонентов. Также у него есть крышка для блока питания, которая скрывает лишние провода и делает внутренний вид более аккуратным и эстетичным. Конструкция имеет подсветку A-RGB, которая может быть настроена с помощью специального управляющего приложения на любой цвет и режим работы. Это делает его оптимальным выбором для тех, кто ищет красивый и функциональный корпус для своего игрового или вычислительного компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитКорпус MIDITOWER ATX W/PSU BLACK I4 ZALMAN
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитКорпус Zalman P40 NAMU WHITE
-
В наличииЦена 5 750 руб.1438 руб. в СплитКорпус Deepcool CG530 (R-CG530-BKNDA0-G-1) черный
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитКорпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
-
В наличииЦена 5 910 руб.1478 руб. в СплитКорпус Deepcool CH370 черный
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКорпус Montech Heritage PRO (B) черный
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитКорпус Montech Heritage PRO (W) белый
-
В наличииЦена 6 220 руб.1555 руб. в СплитКорпус Zalman P30 White V2
-
В наличииЦена 6 240 руб.1560 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 240 руб.1560 руб. в СплитКорпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-WHAMA4-G-2) белый
-
В наличииЦена 6 400 руб.1600 руб. в СплитКорпус Deepcool CC560 Mesh V2 (R-CC560-BKAMA4-G-2) черный
-
В наличииЦена 6 430 руб.1608 руб. в СплитКорпус Chieftec UNI (BE-10B-300) черный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
Отзывы о товаре Корпус Deepcool CC560 черный (R-CC560-BKTAA4-G-1)