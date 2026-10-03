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Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW)

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Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 1
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 2
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 3
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 4
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 5
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 6
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 7
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 8
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 9
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 10
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 11
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 12
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 13
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 14
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 15
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 16
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 17
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 18
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 19
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 20
Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 1
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 2
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 3
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 4
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 5
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 6
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 7
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 8
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 9
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 10
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 11
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 12
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 13
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 14
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 15
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 16
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 17
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 18
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 19
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 20
  • Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635158
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x465x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х49х30
Вес, кг.
8.72

Описание товара Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW)

Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] выделяется оформлением в классическом стиле, светодиодной подсветкой с эффектами RGB и стеклянной панорамной панелью на боковой стороне. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы (вертикальное положение), графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 6 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. Изначально предустановлены 2 вентилятора диаметром 120 мм. Вентиляционные отверстия способствуют быстрому отведению тепла, а пылевые фильтры уменьшают скапливание пыли. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Из других преимуществ ADATA XPG STARKER отмечается удобная система укладки кабелей.

Отзывы о товаре Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x465x400
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] выделяется оформлением в классическом стиле, светодиодной подсветкой с эффектами RGB и стеклянной панорамной панелью на боковой стороне. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы (вертикальное положение), графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 6 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. Изначально предустановлены 2 вентилятора диаметром 120 мм. Вентиляционные отверстия способствуют быстрому отведению тепла, а пылевые фильтры уменьшают скапливание пыли. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Из других преимуществ ADATA XPG STARKER отмечается удобная система укладки кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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