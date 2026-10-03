Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG STARKER BLACK черный (STARKER-BKCWW)
Корпус ADATA XPG STARKER [STARKER-BKCWW] выделяется оформлением в классическом стиле, светодиодной подсветкой с эффектами RGB и стеклянной панорамной панелью на боковой стороне. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы (вертикальное положение), графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 6 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. Изначально предустановлены 2 вентилятора диаметром 120 мм. Вентиляционные отверстия способствуют быстрому отведению тепла, а пылевые фильтры уменьшают скапливание пыли. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Из других преимуществ ADATA XPG STARKER отмечается удобная система укладки кабелей.
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