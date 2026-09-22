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Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW)

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Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 1
Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 2
Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 3
Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 4
Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 1
  • Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 2
  • Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 3
  • Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 4
  • Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718515
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 431 x 456 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х31
Вес, кг.
7.9

Описание товара Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW)

Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для создания компактной и мощной системы. Изготовленный из высококачественной стали и стекла, этот мини-тауэр корпус отличается прочностью и современным дизайном. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и чистый вид, а наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренними компонентами вашей системы. Особенностью корпуса является встроенная ARGB подсветка, которая добавит вашей сборке уникальности и позволит настроить атмосферу по вашему настроению. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX, и рассчитан на размещение процессорного кулера высотой до 180 мм, что предоставляет широкий выбор вариантов охлаждения. В корпусе предусмотрено два внутренних отсека для 2.5-дюймовых накопителей и два для 3.5-дюймовых, что обеспечивает достаточные возможности для организации хранения данных. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 390 мм, позволяя устанавливать мощные видеокарты для игр и графически интенсивных приложений. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и охлаждению компонентов. Вес корпуса составляет 6,5 кг, что позволяет легко перемещать систему в случае необходимости. Корпус XPG — это отличное сочетание дизайна, функций и возможностей для тех, кто стремится к созданию стильной и производительной сборки.

Отзывы о товаре Корпус XPG LANDER300MAA-WHITECOLOR (LANDER300MAA-WHCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 431 x 456 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для создания компактной и мощной системы. Изготовленный из высококачественной стали и стекла, этот мини-тауэр корпус отличается прочностью и современным дизайном. Белый цвет корпуса придаёт ему элегантный и чистый вид, а наличие окна на боковой стенке позволяет любоваться внутренними компонентами вашей системы. Особенностью корпуса является встроенная ARGB подсветка, которая добавит вашей сборке уникальности и позволит настроить атмосферу по вашему настроению. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX, и рассчитан на размещение процессорного кулера высотой до 180 мм, что предоставляет широкий выбор вариантов охлаждения. В корпусе предусмотрено два внутренних отсека для 2.5-дюймовых накопителей и два для 3.5-дюймовых, что обеспечивает достаточные возможности для организации хранения данных. Максимально допустимая длина видеокарты составляет 390 мм, позволяя устанавливать мощные видеокарты для игр и графически интенсивных приложений. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и охлаждению компонентов. Вес корпуса составляет 6,5 кг, что позволяет легко перемещать систему в случае необходимости. Корпус XPG — это отличное сочетание дизайна, функций и возможностей для тех, кто стремится к созданию стильной и производительной сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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