Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW)
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW)
Корпус ADATA XPG VALOR AIR отличается от других моделей достаточно необычным дизайном. Он изготовлен из прочных материалов (стали, пластика и стекла), обеспечивающих надежную защиту компонентов компьютера. XPG VALOR AIR обладает эффективной системой вентиляции с 4 кулерами диаметром 12 см. Это помогает поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса и предотвращает перегрев компонентов. Устройство имеет несколько отсеков для жестких дисков и SSD, а также крепления для установки видеокарты длиной до 33.5 см и системы охлаждения процессора. Он предусматривает возможность управления кабелями, что помогает сделать внешний вид компьютера более аккуратным. Корпус ADATA XPG VALOR AIR также предлагает удобный доступ к интерфейсам и разъемам на передней и задней панелях.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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