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Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW) купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW)

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Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW) - фото 1
Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW) - фото 1
  • Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635157
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x460x371
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х27
Вес, кг.
5.9

Описание товара Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW)

Корпус ADATA XPG VALOR AIR отличается от других моделей достаточно необычным дизайном. Он изготовлен из прочных материалов (стали, пластика и стекла), обеспечивающих надежную защиту компонентов компьютера. XPG VALOR AIR обладает эффективной системой вентиляции с 4 кулерами диаметром 12 см. Это помогает поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса и предотвращает перегрев компонентов. Устройство имеет несколько отсеков для жестких дисков и SSD, а также крепления для установки видеокарты длиной до 33.5 см и системы охлаждения процессора. Он предусматривает возможность управления кабелями, что помогает сделать внешний вид компьютера более аккуратным. Корпус ADATA XPG VALOR AIR также предлагает удобный доступ к интерфейсам и разъемам на передней и задней панелях.

Отзывы о товаре Корпус XPG VALOR AIR WHITE (VALORAIRMT-WHCWW)




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x460x371
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
335
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ADATA XPG VALOR AIR отличается от других моделей достаточно необычным дизайном. Он изготовлен из прочных материалов (стали, пластика и стекла), обеспечивающих надежную защиту компонентов компьютера. XPG VALOR AIR обладает эффективной системой вентиляции с 4 кулерами диаметром 12 см. Это помогает поддерживать оптимальную температуру внутри корпуса и предотвращает перегрев компонентов. Устройство имеет несколько отсеков для жестких дисков и SSD, а также крепления для установки видеокарты длиной до 33.5 см и системы охлаждения процессора. Он предусматривает возможность управления кабелями, что помогает сделать внешний вид компьютера более аккуратным. Корпус ADATA XPG VALOR AIR также предлагает удобный доступ к интерфейсам и разъемам на передней и задней панелях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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