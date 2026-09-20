Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White
Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП - идеальное решение для тех, кто ценит компактность, эффективность и стиль. Имеет тип Mini Tower, выполнен из металла и пластика и обеспечивает превосходную производительность в удивительно компактном форм-факторе. Корпус поддерживает материнские платы размером до M-ATX, включая M-ATX и ITX, что делает его идеальным для различных конфигураций. Он оснащен восемью местами для вентиляторов, включая три 120-миллиметровых ARGB вентилятора спереди и один сзади, обеспечивающих оптимальное охлаждение и впечатляющую подсветку. Поддерживается жидкостное охлаждение, с возможностью установки радиаторов спереди (120/240/280/360 мм), сзади (120 мм) и сверху (120/240/280 мм). Это обеспечивает гибкость и эффективность охлаждения, необходимые для современных высокопроизводительных систем. Внутри корпуса предусмотрено два отсека для 3.5-дюймовых дисков и два отсека для 2.5-дюймовых дисков, что обеспечивает достаточно места для хранения данных. Корпус может вместить видеокарты длиной до 350 мм без установленных вентиляторов или 330 мм с установленными вентиляторами, а также процессорные кулеры высотой до 166 мм. Блок питания расположен снизу, что обеспечивает оптимальное распределение тепла и улучшает вентиляцию. Обратите внимание, что блок питания в комплект не входит. Корпус оснащен различными интерфейсами и разъемами, включая два USB 2.0, один USB 3.0, один USB3.2 Type-C 10 Gbps, аудиовыход и вход для микрофона, что обеспечивает удобство подключения различных устройств. Несмотря на свои компактные размеры (высота 425 мм, ширина 215 мм, глубина 423 мм), корпус обладает всеми функциями, необходимыми для современного ПК. Он не имеет прозрачного окна и дверцы, но оснащен пылевыми фильтрами для защиты компонентов от загрязнения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 060 руб.1015 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 090 руб. 4 690 руб.1023 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитКорпус Ginzzu GL300
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКорпус Zalman MidiTower T8 (Zalman T8)
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитКорпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой
Отзывы о товаре Корпус HAFF Glory Mini Air mATX без БП White