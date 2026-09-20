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Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black)

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Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 1
Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 2
Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 3
Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 4
Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 5
Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 1
  • Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 2
  • Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 3
  • Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 4
  • Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 5
  • Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655896
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
208x425x385
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х26
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black)

Корпус ZALMAN M4 черного цвета представлен в формате Mini-Tower и позволяет собрать игровой ПК. Металлическая сетка установлена на его фронтальной панели, основание которой выполнено из пластика. Передняя панель переходит плавно в боковую. Левая панель сделана из закаленного стекла и позволяет видеть содержимое корпуса. Она фиксируется на петли для удобного доступа к комплектующим. ZALMAN M4 предполагает вертикальную установку материнской платы Mini-ITX или Micro-ATX. Модель поддерживает монтаж видеокарты высотой до 320 мм. Внизу корпуса есть пространство для блока питания размером до 140 мм. В комплектации к нему идут 4 вентилятора размером 120 мм. Их дополняет регулируемая ARGB-подсветка. Благодаря использованию гидродинамических подшипников вентиляторы почти бесшумные. Для более мощного охлаждения сверху и спереди устанавливаются радиаторы ЖСО. Также внутри корпуса есть место для дополнительных вентиляторов. На верхней панели размещены кнопки управления, разъемы USB 3.2 и USB 2.0, входы для микрофона и наушников.

Отзывы о товаре Корпус Zalman M4 mATX без БП Black (M4 Black)




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
208x425x385
Макс. высота процессорного кулера
157
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN M4 черного цвета представлен в формате Mini-Tower и позволяет собрать игровой ПК. Металлическая сетка установлена на его фронтальной панели, основание которой выполнено из пластика. Передняя панель переходит плавно в боковую. Левая панель сделана из закаленного стекла и позволяет видеть содержимое корпуса. Она фиксируется на петли для удобного доступа к комплектующим. ZALMAN M4 предполагает вертикальную установку материнской платы Mini-ITX или Micro-ATX. Модель поддерживает монтаж видеокарты высотой до 320 мм. Внизу корпуса есть пространство для блока питания размером до 140 мм. В комплектации к нему идут 4 вентилятора размером 120 мм. Их дополняет регулируемая ARGB-подсветка. Благодаря использованию гидродинамических подшипников вентиляторы почти бесшумные. Для более мощного охлаждения сверху и спереди устанавливаются радиаторы ЖСО. Также внутри корпуса есть место для дополнительных вентиляторов. На верхней панели размещены кнопки управления, разъемы USB 3.2 и USB 2.0, входы для микрофона и наушников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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