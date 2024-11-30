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Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000)

1 Отзывы
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Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) - фото 1
Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) - фото 2
Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) - фото 1
  • Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) - фото 2
  • Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304319
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x591x565
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
450
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х70х39
Вес, кг.
21.5

Описание товара Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000)

Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 отличается ярким игровым дизайном в лучших традициях ROG, а также высокой функциональностью и простором для создания по-настоящему выдающейся в своей производительности системы. Модель выполнена из высококачественной стали, ABS-пластика и оснащена боковой панелью из закаленного стекла. Также на лицевой стороне расположена RGB-подсветка ASUS Aura Sync, а на верхней части предусмотрены ручки для переноски. Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 — решение в формате Mid-Tower, поддерживающее материнские платы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и E-ATX. Внутреннее пространство позволяет использовать кулеры для процессоров высотой до 190 мм и видеокарты длиной до 450 мм. Также внутри предусмотрены слоты для установки 6 накопителей на 2.5 и 2 дисков формата 3.5. Электропитание может осуществляться от блоков питания типа ATX. Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 также отличается широкими возможностями для создания эффективной системы охлаждения, которая может быть представлена фронтальными, тыловыми и верхними вентиляторами на 120 или 140 мм. Также поддерживается установка СВО. Для удобства сборки внутри корпуса предусмотрено пространство для модулей и кабелей, безвинтовые фиксаторы и крепежи в комплекте поставки.

Отзывы о товаре Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000)

Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус - бомба. В живую а не на фото он смориться еще круче. Качество изготовления и материалов очень высокое. В комплекте даже есть удлинитель для подключения процессора. Брутальный вид.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
250x591x565
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
450
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x4, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 отличается ярким игровым дизайном в лучших традициях ROG, а также высокой функциональностью и простором для создания по-настоящему выдающейся в своей производительности системы. Модель выполнена из высококачественной стали, ABS-пластика и оснащена боковой панелью из закаленного стекла. Также на лицевой стороне расположена RGB-подсветка ASUS Aura Sync, а на верхней части предусмотрены ручки для переноски. Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 — решение в формате Mid-Tower, поддерживающее материнские платы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и E-ATX. Внутреннее пространство позволяет использовать кулеры для процессоров высотой до 190 мм и видеокарты длиной до 450 мм. Также внутри предусмотрены слоты для установки 6 накопителей на 2.5 и 2 дисков формата 3.5. Электропитание может осуществляться от блоков питания типа ATX. Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 также отличается широкими возможностями для создания эффективной системы охлаждения, которая может быть представлена фронтальными, тыловыми и верхними вентиляторами на 120 или 140 мм. Также поддерживается установка СВО. Для удобства сборки внутри корпуса предусмотрено пространство для модулей и кабелей, безвинтовые фиксаторы и крепежи в комплекте поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус - бомба. В живую а не на фото он смориться еще круче. Качество изготовления и материалов очень высокое. В комплекте даже есть удлинитель для подключения процессора. Брутальный вид.


Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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