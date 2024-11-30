Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000)
Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 отличается ярким игровым дизайном в лучших традициях ROG, а также высокой функциональностью и простором для создания по-настоящему выдающейся в своей производительности системы. Модель выполнена из высококачественной стали, ABS-пластика и оснащена боковой панелью из закаленного стекла. Также на лицевой стороне расположена RGB-подсветка ASUS Aura Sync, а на верхней части предусмотрены ручки для переноски. Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 — решение в формате Mid-Tower, поддерживающее материнские платы Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и E-ATX. Внутреннее пространство позволяет использовать кулеры для процессоров высотой до 190 мм и видеокарты длиной до 450 мм. Также внутри предусмотрены слоты для установки 6 накопителей на 2.5 и 2 дисков формата 3.5. Электропитание может осуществляться от блоков питания типа ATX. Корпус ASUS ROG Strix Helios GX601 также отличается широкими возможностями для создания эффективной системы охлаждения, которая может быть представлена фронтальными, тыловыми и верхними вентиляторами на 120 или 140 мм. Также поддерживается установка СВО. Для удобства сборки внутри корпуса предусмотрено пространство для модулей и кабелей, безвинтовые фиксаторы и крепежи в комплекте поставки.
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Теги товара: 4x 140 мм, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Корпус - бомба. В живую а не на фото он смориться еще круче. Качество изготовления и материалов очень высокое. В комплекте даже есть удлинитель для подключения процессора. Брутальный вид.
Отзывы о товаре Корпус Asus ROG Strix Helios Case GX601 (90DC0020-B39000)
Достоинства:
Комментарий:
Корпус - бомба. В живую а не на фото он смориться еще круче. Качество изготовления и материалов очень высокое. В комплекте даже есть удлинитель для подключения процессора. Брутальный вид.