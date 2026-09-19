Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный
Корпус Gigabyte AORUS C300 GLASS [GB-AC300G] отличается эффектным внешним видом и заметным полезным объемом. Модель подходит для сборки игровых компьютеров и производительных системных блоков универсального назначения. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 400 мм. Максимальная высота кулера процессора – 170 мм. Корпус Gigabyte AORUS C300 GLASS [GB-AC300G] оснащен управляемой многоцветной подсветкой. Совместимые системные платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус имеет антивибрационную конструкцию (составной частью которой являются антивибрационные ножки). Это может быть особенно актуально при эксплуатации компьютера в тихом помещении. Особенность устройства – выведенные на панель ввода/вывода порт USB-C и порт HDMI. В комплект поставки корпуса входят документация, комплект винтов и стоек, крепление для вертикального монтажа видеокарты и стяжки для кабелей. Цвет – черный. Длина, ширина и высота корпуса составляют 458, 211 и 469 мм соответственно. Масса модели – 8 кг.
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Теги товара: 2x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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