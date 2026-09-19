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Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный

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Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 1
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 2
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 3
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 4
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 5
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 6
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 7
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 8
Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 1
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 2
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 3
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 4
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 5
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 6
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 7
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 8
  • Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411237
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
211x469x458
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, HDMI x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х54х32
Вес, кг.
8.63

Описание товара Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный

Корпус Gigabyte AORUS C300 GLASS [GB-AC300G] отличается эффектным внешним видом и заметным полезным объемом. Модель подходит для сборки игровых компьютеров и производительных системных блоков универсального назначения. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 400 мм. Максимальная высота кулера процессора – 170 мм. Корпус Gigabyte AORUS C300 GLASS [GB-AC300G] оснащен управляемой многоцветной подсветкой. Совместимые системные платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус имеет антивибрационную конструкцию (составной частью которой являются антивибрационные ножки). Это может быть особенно актуально при эксплуатации компьютера в тихом помещении. Особенность устройства – выведенные на панель ввода/вывода порт USB-C и порт HDMI. В комплект поставки корпуса входят документация, комплект винтов и стоек, крепление для вертикального монтажа видеокарты и стяжки для кабелей. Цвет – черный. Длина, ширина и высота корпуса составляют 458, 211 и 469 мм соответственно. Масса модели – 8 кг.

Отзывы о товаре Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
211x469x458
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, HDMI x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Gigabyte AORUS C300 GLASS [GB-AC300G] отличается эффектным внешним видом и заметным полезным объемом. Модель подходит для сборки игровых компьютеров и производительных системных блоков универсального назначения. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 400 мм. Максимальная высота кулера процессора – 170 мм. Корпус Gigabyte AORUS C300 GLASS [GB-AC300G] оснащен управляемой многоцветной подсветкой. Совместимые системные платы – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус имеет антивибрационную конструкцию (составной частью которой являются антивибрационные ножки). Это может быть особенно актуально при эксплуатации компьютера в тихом помещении. Особенность устройства – выведенные на панель ввода/вывода порт USB-C и порт HDMI. В комплект поставки корпуса входят документация, комплект винтов и стоек, крепление для вертикального монтажа видеокарты и стяжки для кабелей. Цвет – черный. Длина, ширина и высота корпуса составляют 458, 211 и 469 мм соответственно. Масса модели – 8 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Gigabyte Aorus C300 Glass (GB-AC300G) черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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