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Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman S2 (S2 BLACK)

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Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 1
Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 2
Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 3
Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 1
  • Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 2
  • Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 3
  • Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223226
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
189x451x412
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х24
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Zalman S2 (S2 BLACK)

Zalman S2 — это компактный и строгий компьютерный корпус формата Midi-Tower, разработанный для создания производительных игровых и офисных систем начального и среднего уровня.Корпус выполнен в классическом черном цвете из прочной стали и качественного пластика. Его главная особенность — полностью сетчатая передняя панель (Mesh). Она не только придает компьютеру строгий динамичный вид, но и обеспечивает максимальный приток холодного воздуха к компонентам. Боковая панель выполнена из прозрачного акрилового пластика, что позволяет детально рассматривать работу внутренних комплектующих.

Отзывы о товаре Корпус Zalman S2 (S2 BLACK)

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2023
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Цена/качество. Грех жаловаться
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2023
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус для недорогой сборки
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2023
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё устроило. Не ожидал ни большего ни меньшего! небольшой, компактный и легкий по сравнению с моим старым корытом. Конечно было бы куда приятнее если бы добавили петли открывания, их себестоимость 100р.. Уже давно пора на всех корпусах ставить дверной вариант стекла. В комплекте вертушка на выдув, пылевые фильтра спереди, сверху и снизу. В эксплуатации три месяца, полет отличный! Пылевые фильтра очень спасают от шерсти моих трех котов) Больше нравится компактность самого корпуса.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом друзьям бы я такой корпус в бюджет мог бы поректмендовать.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Пак Александр Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Реально приятно трогать, качественно и продуманно изготовлен. Под копирку многие пишут, что металл тонкий - неа. Сталь хорошей толщины, немягкая. Легкий, монтировать - одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2023
Абдуль У.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый. Запечатан был скотчем, в коробке, по углам был пенопласт
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2023
Дарья О.

Достоинства:


Комментарий:
муж оценил, все собрал , выглядит супер
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2023
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Боковая стенка из оргстекла но за эти деньги вполне, стекло толстое, прилегает плотно, крепление для ссд и классических жёстких дисков
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2023
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
цена для залмана , полное соответствие всех технологических отверстий под кулеры, ххд и прочее. металл приятно удивил толщиной и прочностью на фоне большинства нынешних системников, толщиной семь больше фольги. В общем брать стоит.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2023
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала для дочки, она оценила на 5 из 5, пришло все целое.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
все встало как нужно, спокойно собрал, запустил, все на своих местах, благодарю)



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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
189x451x412
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Развернуть
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Zalman S2 — это компактный и строгий компьютерный корпус формата Midi-Tower, разработанный для создания производительных игровых и офисных систем начального и среднего уровня.Корпус выполнен в классическом черном цвете из прочной стали и качественного пластика. Его главная особенность — полностью сетчатая передняя панель (Mesh). Она не только придает компьютеру строгий динамичный вид, но и обеспечивает максимальный приток холодного воздуха к компонентам. Боковая панель выполнена из прозрачного акрилового пластика, что позволяет детально рассматривать работу внутренних комплектующих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2023
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Цена/качество. Грех жаловаться
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2023
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус для недорогой сборки
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2023
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё устроило. Не ожидал ни большего ни меньшего! небольшой, компактный и легкий по сравнению с моим старым корытом. Конечно было бы куда приятнее если бы добавили петли открывания, их себестоимость 100р.. Уже давно пора на всех корпусах ставить дверной вариант стекла. В комплекте вертушка на выдув, пылевые фильтра спереди, сверху и снизу. В эксплуатации три месяца, полет отличный! Пылевые фильтра очень спасают от шерсти моих трех котов) Больше нравится компактность самого корпуса.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2023
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
В целом друзьям бы я такой корпус в бюджет мог бы поректмендовать.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2023
Пак Александр Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Реально приятно трогать, качественно и продуманно изготовлен. Под копирку многие пишут, что металл тонкий - неа. Сталь хорошей толщины, немягкая. Легкий, монтировать - одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2023
Абдуль У.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый. Запечатан был скотчем, в коробке, по углам был пенопласт
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2023
Дарья О.

Достоинства:


Комментарий:
муж оценил, все собрал , выглядит супер
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2023
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Боковая стенка из оргстекла но за эти деньги вполне, стекло толстое, прилегает плотно, крепление для ссд и классических жёстких дисков
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2023
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
цена для залмана , полное соответствие всех технологических отверстий под кулеры, ххд и прочее. металл приятно удивил толщиной и прочностью на фоне большинства нынешних системников, толщиной семь больше фольги. В общем брать стоит.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2023
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала для дочки, она оценила на 5 из 5, пришло все целое.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2023
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
все встало как нужно, спокойно собрал, запустил, все на своих местах, благодарю)


Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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