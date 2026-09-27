Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F (DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F)
Корпус DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F [DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F] с цветовым оформлением в контрастной черно-белой гамме стильно выглядит благодаря многоцветным ARGB-вентиляторам в передней панели. Оборудованная прозрачным окном модель типоразмера Mid-Tower может вместить материнскую плату одного из востребованных форм-факторов и поставляется без предустановленного блока питания. Наибольшая длина устанавливаемой видеокарты для нее составляет 370 мм, а максимальная поддерживаемая высота процессорного кулера равняется 160 мм. Установленная система воздушного охлаждения корпуса для системного блока DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F [DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH-3F] представлена тремя 120-миллиметровыми кулерами со светодиодной подсветкой. Эта модель, предназначенная для постройки игровой машины, допускает и установку СВО, которая будет актуальна для самых теплонагруженных компонентов. Набор крепежных винтов прилагается к этому эффектному корпусу.
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