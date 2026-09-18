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Корпус InWin ENR021BL-450, Black купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin ENR021BL-450, Black

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Корпус InWin ENR021BL-450, Black - фото 1
Корпус InWin ENR021BL-450, Black - фото 2
Корпус InWin ENR021BL-450, Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin ENR021BL-450, Black - фото 1
  • Корпус InWin ENR021BL-450, Black - фото 2
  • Корпус InWin ENR021BL-450, Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295168
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х21
Вес, кг.
5.1

Описание товара Корпус InWin ENR021BL-450, Black

Черный корпус InWin ENR021BL [6100467] из пластика и стали имеет привлекательный лаконичный дизайн. Устройство относится к миниатюрным «башням», которые не займут много места на столе. При этом внутри можно расположить все необходимые для работы компоненты. Модель оснащена встроенным блоком питания на 400 Вт. Он располагается сверху. Внутри можно разместить материнскую плату типа Micro-ATX, видеокарту длиной до 35 мм, а также накопители на 3.5 и 5.25 дюйма. При желании корпус InWin ENR021BL [6100467] можно дополнить вентилятором.

Отзывы о товаре Корпус InWin ENR021BL-450, Black




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус InWin ENR021BL [6100467] из пластика и стали имеет привлекательный лаконичный дизайн. Устройство относится к миниатюрным «башням», которые не займут много места на столе. При этом внутри можно расположить все необходимые для работы компоненты. Модель оснащена встроенным блоком питания на 400 Вт. Он располагается сверху. Внутри можно разместить материнскую плату типа Micro-ATX, видеокарту длиной до 35 мм, а также накопители на 3.5 и 5.25 дюйма. При желании корпус InWin ENR021BL [6100467] можно дополнить вентилятором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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