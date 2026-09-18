Корпус InWin ENR021BL-450, Black
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295168
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х21
Вес, кг.
5.1
Описание товара Корпус InWin ENR021BL-450, Black
Черный корпус InWin ENR021BL [6100467] из пластика и стали имеет привлекательный лаконичный дизайн. Устройство относится к миниатюрным «башням», которые не займут много места на столе. При этом внутри можно расположить все необходимые для работы компоненты. Модель оснащена встроенным блоком питания на 400 Вт. Он располагается сверху. Внутри можно разместить материнскую плату типа Micro-ATX, видеокарту длиной до 35 мм, а также накопители на 3.5 и 5.25 дюйма. При желании корпус InWin ENR021BL [6100467] можно дополнить вентилятором.
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Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
177.1x360.5x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Черный корпус InWin ENR021BL [6100467] из пластика и стали имеет привлекательный лаконичный дизайн. Устройство относится к миниатюрным «башням», которые не займут много места на столе. При этом внутри можно расположить все необходимые для работы компоненты. Модель оснащена встроенным блоком питания на 400 Вт. Он располагается сверху. Внутри можно разместить материнскую плату типа Micro-ATX, видеокарту длиной до 35 мм, а также накопители на 3.5 и 5.25 дюйма. При желании корпус InWin ENR021BL [6100467] можно дополнить вентилятором.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
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