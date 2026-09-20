Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%5 520 руб. 8 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х47х29
Вес, кг.
6.8
Описание товара Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1)
Корпус DeepCool CH360 предназначен для сборки мощного игрового ПК. Он представлен в формате Mini-Tower, что говорит о его компактных размерах. Перфорированная лицевая панель обеспечивает усиленную вентиляцию, благодаря чему эффективно отводится тепло от всех компонентов. Внутрь корпуса встроены 3 вентилятора с ARGB-подсветкой. Для ее подключения предусмотрен разъем 3-pin 5V-D-G и кнопка на корпусе. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает корпусу оригинальности.
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус DeepCool CH360 предназначен для сборки мощного игрового ПК. Он представлен в формате Mini-Tower, что говорит о его компактных размерах. Перфорированная лицевая панель обеспечивает усиленную вентиляцию, благодаря чему эффективно отводится тепло от всех компонентов. Внутрь корпуса встроены 3 вентилятора с ARGB-подсветкой. Для ее подключения предусмотрен разъем 3-pin 5V-D-G и кнопка на корпусе. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает корпусу оригинальности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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