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Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1)

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Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 1
Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 2
Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 3
Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 1
  • Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 2
  • Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 3
  • Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
5 520 руб.  8 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655884
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х47х29
Вес, кг.
6.8

Описание товара Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1)

Корпус DeepCool CH360 предназначен для сборки мощного игрового ПК. Он представлен в формате Mini-Tower, что говорит о его компактных размерах. Перфорированная лицевая панель обеспечивает усиленную вентиляцию, благодаря чему эффективно отводится тепло от всех компонентов. Внутрь корпуса встроены 3 вентилятора с ARGB-подсветкой. Для ее подключения предусмотрен разъем 3-pin 5V-D-G и кнопка на корпусе. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает корпусу оригинальности.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CH360 mATX без БП White (R-CH360-WHAPE3-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x428
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DeepCool CH360 предназначен для сборки мощного игрового ПК. Он представлен в формате Mini-Tower, что говорит о его компактных размерах. Перфорированная лицевая панель обеспечивает усиленную вентиляцию, благодаря чему эффективно отводится тепло от всех компонентов. Внутрь корпуса встроены 3 вентилятора с ARGB-подсветкой. Для ее подключения предусмотрен разъем 3-pin 5V-D-G и кнопка на корпусе. Прозрачная боковая панель из закаленного стекла придает корпусу оригинальности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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