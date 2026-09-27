Корпус Hiper PW81 белый
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Характеристики
Описание товара Корпус Hiper PW81 белый
Корпус HIPER представляет собой стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютера. Бренд HIPER воплощает в этом корпусе баланс между элегантностью и производительностью. Тип корпуса относится к категории комплектующих, а привлекательный белый цвет добавляет современный и свежий вид вашему рабочему пространству. Корпус выполнен в типоразмере Midi-Tower, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется вместительный и хорошо вентилируемый корпус, но которые при этом не желают занимать слишком много места. Форм-фактор совместимых плат включает mini-ITX, mATX и E-ATX, что позволяет собрать систему практически любой конфигурации. Для любителей мощных графических решений корпус предоставляет возможность установки видеокарты длиной до 360 мм, а процессорный кулер может иметь высоту до 170 мм. ARGB-подсветка добавляет яркие акценты и позволяет настроить визуальное сопровождение работы системы по своему вкусу. Корпус изготовлен из прочной стали и имеет вес 7,2 кг. Это обеспечивает надежность конструкции и долговечность использования. Наличие окна на боковой стенке позволяет демонстрировать внутренние компоненты и организовать эстетичное управление кабелями. Охлаждение обеспечивается двумя встроенными вентиляторами размером 140 мм, создающими эффективный воздушный поток. Для удобства размещения комплектующих внутренняя часть корпуса предлагает два отсека для установки накопителей формата 2,5 дюйма. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что помогает оптимизировать его охлаждение и упрощает компоновку. Семь слотов расширения позволяют расширить функциональность системы, добавляя различные карты и модули. Корпус HIPER — это идеальное сочетание стиля, функциональности и удобства для создания мощной игровой или рабочей станции.
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