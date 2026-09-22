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Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW

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Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 1
Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 2
Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 3
Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 4
Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 5
Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 6
Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 7
Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 1
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 2
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 3
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 4
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 5
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 6
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 7
  • Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718607
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 460 x 371 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х29
Вес, кг.
6.51

Описание товара Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW

Корпус XPG – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютерного системного блока. Выполненный в элегантном белом цвете, он отлично впишется в любой интерьер и добавит эстетики вашему рабочему пространству. Корпус поддерживает разные форм-факторы материнских плат, такие как mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным для различных конфигураций. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие трех отсеков для 2,5-дюймовых накопителей и двух отсеков для 3,5-дюймовых, что предоставляет отличные возможности для организации хранения данных. Блок питания удобно располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшению циркуляции воздуха и снижению уровня шума. Корпус оснащен окном на боковой стенке, выполненным из высококачественного стекла, благодаря чему вы сможете любоваться внутренностями вашего ПК. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм, а максимальная длина видеокарты – 305 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты без ограничений. Кроме того, корпус XPG имеет семь слотов расширения и поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, обеспечивающими превосходное охлаждение. Корпус выполнен из прочных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, что гарантирует надежность и долговечность использования. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется превосходным дизайном и вместительностью. Типоразмер Midi-Tower делает этот корпус идеальным выбором для тех, кто стремится к балансу между функциональностью и стилем.

Отзывы о товаре Корпус XPG VALORMESHC4VA-WHCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 460 x 371 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG – это стильное и функциональное решение для сборки мощного компьютерного системного блока. Выполненный в элегантном белом цвете, он отлично впишется в любой интерьер и добавит эстетики вашему рабочему пространству. Корпус поддерживает разные форм-факторы материнских плат, такие как mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным для различных конфигураций. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие трех отсеков для 2,5-дюймовых накопителей и двух отсеков для 3,5-дюймовых, что предоставляет отличные возможности для организации хранения данных. Блок питания удобно располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшению циркуляции воздуха и снижению уровня шума. Корпус оснащен окном на боковой стенке, выполненным из высококачественного стекла, благодаря чему вы сможете любоваться внутренностями вашего ПК. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм, а максимальная длина видеокарты – 305 мм, что позволяет устанавливать мощные компоненты без ограничений. Кроме того, корпус XPG имеет семь слотов расширения и поставляется с четырьмя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, обеспечивающими превосходное охлаждение. Корпус выполнен из прочных материалов, таких как пластик, сталь и стекло, что гарантирует надежность и долговечность использования. Отсутствие встроенного кард-ридера компенсируется превосходным дизайном и вместительностью. Типоразмер Midi-Tower делает этот корпус идеальным выбором для тех, кто стремится к балансу между функциональностью и стилем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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