Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK)
Корпус Montech в формате Midi-Tower — практичная основа для производительной сборки в строгом чёрном цвете. Стальная конструкция рассчитана на установку видеокарты длиной до 340 мм и процессорного кулера высотой до 170 мм, поэтому внутри найдётся место для компонентов разных конфигураций. Корпус совместим с материнскими платами ATX, mATX и mini-ITX, а 7 слотов расширения позволяют гибко подобрать оснащение системы. Для накопителей предусмотрены 6 внутренних отсеков 2,5? и 2 отсека 3,5? — достаточно для организации вместительной системы хранения. За движение воздуха отвечают встроенные вентиляторы: один 120 мм и три 140 мм. ARGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, при этом сам БП в комплект не входит. Вес корпуса — 7,25 кг.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 3 x 140 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg белый
-
В наличииЦена 6 670 руб.1668 руб. в СплитКорпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитКорпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
-
В наличииЦена 7 030 руб. 11 660 руб.1758 руб. в СплитКорпус Inwin CK709BL PM-300TFX черный 300W (CK709BL 6175336)
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитКорпус Zalman Z9 Iceberg MS E-ATX без БП White
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитКорпус XPG INVADERXMINIMT-BKCWW
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитКорпус Thermaltake The Tower 100 черный (CA-1R3-00S1WN-00)
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитКорпус Zalman X3 White
-
В наличииЦена 7 530 руб.1883 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z10 PLUS
-
В наличииЦена 8 860 руб.2215 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, 3 x 140 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK)