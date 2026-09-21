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Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) купить с доставкой в Москве
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Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK)

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Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 1
Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 2
Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 3
Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 4
Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 1
  • Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 2
  • Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 3
  • Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 4
  • Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714918
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Характеристики

Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220?495?416
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель-2 x 120 мм. Корзина блока питания-2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х49х29
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK)

Корпус Montech в формате Midi-Tower — практичная основа для производительной сборки в строгом чёрном цвете. Стальная конструкция рассчитана на установку видеокарты длиной до 340 мм и процессорного кулера высотой до 170 мм, поэтому внутри найдётся место для компонентов разных конфигураций. Корпус совместим с материнскими платами ATX, mATX и mini-ITX, а 7 слотов расширения позволяют гибко подобрать оснащение системы. Для накопителей предусмотрены 6 внутренних отсеков 2,5? и 2 отсека 3,5? — достаточно для организации вместительной системы хранения. За движение воздуха отвечают встроенные вентиляторы: один 120 мм и три 140 мм. ARGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, при этом сам БП в комплект не входит. Вес корпуса — 7,25 кг.

Отзывы о товаре Корпус Montech Air 1000 Premium черный (AIR 1000 PREMIUM BLACK)




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Характеристики
Бренд
Montech
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220?495?416
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель-2 x 120 мм. Корзина блока питания-2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Montech в формате Midi-Tower — практичная основа для производительной сборки в строгом чёрном цвете. Стальная конструкция рассчитана на установку видеокарты длиной до 340 мм и процессорного кулера высотой до 170 мм, поэтому внутри найдётся место для компонентов разных конфигураций. Корпус совместим с материнскими платами ATX, mATX и mini-ITX, а 7 слотов расширения позволяют гибко подобрать оснащение системы. Для накопителей предусмотрены 6 внутренних отсеков 2,5? и 2 отсека 3,5? — достаточно для организации вместительной системы хранения. За движение воздуха отвечают встроенные вентиляторы: один 120 мм и три 140 мм. ARGB-подсветка добавляет сборке выразительный акцент. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, при этом сам БП в комплект не входит. Вес корпуса — 7,25 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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