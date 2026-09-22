Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG VALORMESHC4VA-BKCWW
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для создания мощной игровой системы или домашнего ПК. Выполненный в типоразмере Midi-Tower, корпус сочетает в себе элегантный черный цвет и качественные материалы, такие как сталь и стекло, что обеспечивает прочность и современный вид. Боковая стенка с окном позволяет продемонстрировать внутренности вашего компьютера, в то время как встроенная RGB-подсветка придает дополнительную эстетику и возможность персонализировать внешний вид вашего компьютера. Корпус поддерживает все основные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, что дает гибкость в выборе комплектующих. Он рассчитан на установку процессорных кулеров высотой до 166 мм и видеокарт длиной до 335 мм, что позволяет использовать мощные компоненты для решения самых сложных задач. Семь слотов расширения обеспечивают возможность установки различных дополнительных плат. В корпусе предусмотрен один отсек для 2,5-дюймового накопителя и четыре предварительно установленных вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному охлаждению всех компонентов. Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, что улучшает его охлаждение и упрощает управление проводами. Отсутствие встроенного кард-ридера позволяет сосредоточиться на других, более важных для геймеров и энтузиастов, характеристиках. Корпус XPG — это надежное и стильное решение для создания вашего идеального ПК с широкими возможностями для апгрейда и модернизации.
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