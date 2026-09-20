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Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS)

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Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 5
Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
8 220 руб.  12 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655897
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
430 x 520 x 267 мм
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
12 см
Разъемы на передней панели
1 x Power On/Off, 1 x Reset Switch
Расположение блока питания
нижнее
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х54х36
Вес, кг.
11.75

Описание товара Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS)

Корпус ExeGate — это надежное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Он выполнен из прочной стали и обладает стильным черным дизайном, который подойдет для любого интерьера. Вес корпуса составляет 9,86 кг, что делает его достаточно устойчивым и прочным. Корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, что делает его универсальным для различных конфигураций. Одним из ключевых преимуществ ExeGate является его способность разместить видеокарту длиной до 340 мм, что подходит для большинства современных мощных моделей. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 90 мм, что следует учитывать при подборе системы охлаждения. Для эффективного охлаждения и поддержания оптимальной температуры внутри корпуса предусмотрено четыре встроенных вентилятора размером 120 мм. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению потоков воздуха и улучшает общую циркуляцию. ExeGate также предлагает достаточно пространства для установки накопителей: имеется один внутренний отсек для 2,5-дюймового диска и один для 3,5-дюймового. Однако, блок питания не входит в комплект и приобретается отдельно, что дает пользователю возможность выбрать наиболее подходящую модель под свои требования. Это корпус, который отлично подойдет как для опытных сборщиков, так и для новичков, желающих собрать свой первый настольный компьютер.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Pro 8-430 без БП (EX270771RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
430 x 520 x 267 мм
Макс. высота процессорного кулера
90
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
12 см
Разъемы на передней панели
1 x Power On/Off, 1 x Reset Switch
Расположение блока питания
нижнее
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate — это надежное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Он выполнен из прочной стали и обладает стильным черным дизайном, который подойдет для любого интерьера. Вес корпуса составляет 9,86 кг, что делает его достаточно устойчивым и прочным. Корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, что делает его универсальным для различных конфигураций. Одним из ключевых преимуществ ExeGate является его способность разместить видеокарту длиной до 340 мм, что подходит для большинства современных мощных моделей. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 90 мм, что следует учитывать при подборе системы охлаждения. Для эффективного охлаждения и поддержания оптимальной температуры внутри корпуса предусмотрено четыре встроенных вентилятора размером 120 мм. Блок питания размещается в нижней части корпуса, что способствует более эффективному распределению потоков воздуха и улучшает общую циркуляцию. ExeGate также предлагает достаточно пространства для установки накопителей: имеется один внутренний отсек для 2,5-дюймового диска и один для 3,5-дюймового. Однако, блок питания не входит в комплект и приобретается отдельно, что дает пользователю возможность выбрать наиболее подходящую модель под свои требования. Это корпус, который отлично подойдет как для опытных сборщиков, так и для новичков, желающих собрать свой первый настольный компьютер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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