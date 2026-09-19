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Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный

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Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 1
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 2
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 3
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 4
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 5
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 6
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 7
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 8
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 9
Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 1
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 2
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 3
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 4
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 5
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 6
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 7
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 8
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 9
  • Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396745
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x520x404
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
327
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
7.2

Описание товара Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный

Корпус AeroCool Aero One Eclipse [Aero One Eclipse-G-BK-v1] благодаря своим возможностям и стильному дизайну отлично подойдет для создания производительного игрового и рабочего компьютера. Данная модель соответствует формату Mid-Tower, что позволяет монтировать материнские платы Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Кулер процессора может иметь высоту до 161 мм, а длина видеокарты — до 327 мм. Для создания файловой системы предусмотрено 3 отсека форматом 2.5”, а также 2 отсека — для дисков 3.5”. Питание компьютера может осуществляться при помощи блоков питания ATX. Другой особенностью корпуса является простота сборки, которая обусловлена возможностью безвинтового крепления некоторых модулей и прокладки кабелей за задней панелью. Помимо этого модель отличается возможностью создания эффективного охлаждения, которое может быть представлено как воздушной, так и жидкостной системой. Корпус AeroCool Aero One Eclipse [Aero One Eclipse-G-BK-v1] использует в своей основе первоклассный металл, который обеспечивает надежность конструкции. Помимо этого модель отличается стильным дизайном, сочетающим в себе строгие линии и прозрачную боковую панель из закаленного стекла, благодаря которой открывается отличный обзор на компоненты сборки.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x520x404
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
327
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool Aero One Eclipse [Aero One Eclipse-G-BK-v1] благодаря своим возможностям и стильному дизайну отлично подойдет для создания производительного игрового и рабочего компьютера. Данная модель соответствует формату Mid-Tower, что позволяет монтировать материнские платы Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Кулер процессора может иметь высоту до 161 мм, а длина видеокарты — до 327 мм. Для создания файловой системы предусмотрено 3 отсека форматом 2.5”, а также 2 отсека — для дисков 3.5”. Питание компьютера может осуществляться при помощи блоков питания ATX. Другой особенностью корпуса является простота сборки, которая обусловлена возможностью безвинтового крепления некоторых модулей и прокладки кабелей за задней панелью. Помимо этого модель отличается возможностью создания эффективного охлаждения, которое может быть представлено как воздушной, так и жидкостной системой. Корпус AeroCool Aero One Eclipse [Aero One Eclipse-G-BK-v1] использует в своей основе первоклассный металл, который обеспечивает надежность конструкции. Помимо этого модель отличается стильным дизайном, сочетающим в себе строгие линии и прозрачную боковую панель из закаленного стекла, благодаря которой открывается отличный обзор на компоненты сборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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