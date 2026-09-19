Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA Aero One Eclipse-G-BK-v1 (ACCM-PB17143.11) черный
Корпус AeroCool Aero One Eclipse [Aero One Eclipse-G-BK-v1] благодаря своим возможностям и стильному дизайну отлично подойдет для создания производительного игрового и рабочего компьютера. Данная модель соответствует формату Mid-Tower, что позволяет монтировать материнские платы Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Кулер процессора может иметь высоту до 161 мм, а длина видеокарты — до 327 мм. Для создания файловой системы предусмотрено 3 отсека форматом 2.5”, а также 2 отсека — для дисков 3.5”. Питание компьютера может осуществляться при помощи блоков питания ATX. Другой особенностью корпуса является простота сборки, которая обусловлена возможностью безвинтового крепления некоторых модулей и прокладки кабелей за задней панелью. Помимо этого модель отличается возможностью создания эффективного охлаждения, которое может быть представлено как воздушной, так и жидкостной системой. Корпус AeroCool Aero One Eclipse [Aero One Eclipse-G-BK-v1] использует в своей основе первоклассный металл, который обеспечивает надежность конструкции. Помимо этого модель отличается стильным дизайном, сочетающим в себе строгие линии и прозрачную боковую панель из закаленного стекла, благодаря которой открывается отличный обзор на компоненты сборки.
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