Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675194
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 60 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 492 х 480
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.5
Описание товара Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R)
Черный корпус LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] является подходящим выбором для любителей моддинга и энтузиастов ПК. Благодаря конструкции он позволяет легко установить и демонтировать компоненты, а также обеспечивает вентиляцию. Корпус оснащен 3 предустановленными вентиляторами, а также поддерживает размещение дополнительных систем жидкостного или воздушного охлаждения. LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] выполнен из стали и стекла. Это делает его долговечным и надежным выбором для сборки компьютера.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 60 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 492 х 480
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Черный корпус LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] является подходящим выбором для любителей моддинга и энтузиастов ПК. Благодаря конструкции он позволяет легко установить и демонтировать компоненты, а также обеспечивает вентиляцию. Корпус оснащен 3 предустановленными вентиляторами, а также поддерживает размещение дополнительных систем жидкостного или воздушного охлаждения. LIAN LI Lancool 2 [G99.LANCOOL2.00RCN] выполнен из стали и стекла. Это делает его долговечным и надежным выбором для сборки компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус Lian-Li Lancool 216 (без RGB) черный (G99.LAN216X.10R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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