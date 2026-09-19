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Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный

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Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 1
Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 2
Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 3
Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 4
Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 5
Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 1
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 2
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 3
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 4
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 5
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491778
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х55х33
Вес, кг.
9.55

Описание товара Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный

Корпус Thermaltake Divider 300 TG [CA-1S2-00M1WN-00] оформлен в классическом стиле и предлагает востребованный функционал для сборки мощного компьютера. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 6 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. Прозрачное стеклянное окно на боковой стороне открывает вид на аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Пылевые фильтры предотвращают скапливание пыли. Из других особенностей Thermaltake Divider 300 TG отмечаются 1 предустановленный вентилятор и удобная укладка кабелей.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Divider 300 TG [CA-1S2-00M1WN-00] оформлен в классическом стиле и предлагает востребованный функционал для сборки мощного компьютера. В оснащение данной модели входят слоты для установки материнской платы, графического адаптера, нескольких накопителей, а также до 6 вентиляторов и жидкостной системы охлаждения. Прозрачное стеклянное окно на боковой стороне открывает вид на аппаратную платформу ПК. На панели ввода/вывода расположены востребованные интерфейсы для подключения устройств периферии и кнопки управления. Пылевые фильтры предотвращают скапливание пыли. Из других особенностей Thermaltake Divider 300 TG отмечаются 1 предустановленный вентилятор и удобная укладка кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake Divider 300 TG (CA-1S2-00M1WN-00) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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