Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White
Соответствующий типоразмеру Mid-Tower корпус Thermaltake Core P6 TG Snow отличается эффектным дизайном, выполненным в белом цвете. Модель имеет трансформируемую конструкцию. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Боковая панель также изготовлена из стекла. Прозрачность корпуса позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других устройств. Устройство наверняка придется по душе любителям использовать при сборке ПК комплектующие с подсветкой. Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow рассчитан на сборку производительного компьютера, в том числе игрового. Поддерживаемые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать невероятных 458 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 180 мм. Блок питания не входит в комплектацию корпуса. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 200 мм. Важная особенность корпуса – совместимость с креплениями VESA. Эти приспособления используются при настенном монтаже.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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