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Корпус Deepcool Tesseract BF Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool Tesseract BF Black

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Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 1
Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 2
Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 3
Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 1
  • Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 2
  • Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 3
  • Корпус Deepcool Tesseract BF Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300974
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x472x454
Макс. высота процессорного кулера
169
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 90 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х27
Вес, кг.
6

Описание товара Корпус Deepcool Tesseract BF Black

Благодаря шикарному исполнению блока, тишине работы и богатому функционалу, корпус Deepcool Tesseract BF станет мечтой любого геймера, понимающего толк в сборке системного блока. Толщина шасси корпуса способствует погашению вибрации и хорошему шумопоглощению, а просторность габаритов позволит установить видеокарту размером 310 мм. Вентилятор 120х120 мм работает очень тихо и продуктивно, а возможность дополнительной установки еще пяти таких же вентиляторов с разных сторон гарантирует стабильное охлаждение при любом перегреве. Дополнительным удобством станет безвинтовое крепление устройств и удобно расположенные впереди разъемы USB разных форматов, а также гарнитурные выходы. Нижнее размещение блока питания в Deepcool Tesseract BF обеспечивает наилучшую циркуляцию воздушных потоков и максимальную степень охлаждающего эффекта.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Tesseract BF Black




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x472x454
Макс. высота процессорного кулера
169
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 90 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря шикарному исполнению блока, тишине работы и богатому функционалу, корпус Deepcool Tesseract BF станет мечтой любого геймера, понимающего толк в сборке системного блока. Толщина шасси корпуса способствует погашению вибрации и хорошему шумопоглощению, а просторность габаритов позволит установить видеокарту размером 310 мм. Вентилятор 120х120 мм работает очень тихо и продуктивно, а возможность дополнительной установки еще пяти таких же вентиляторов с разных сторон гарантирует стабильное охлаждение при любом перегреве. Дополнительным удобством станет безвинтовое крепление устройств и удобно расположенные впереди разъемы USB разных форматов, а также гарнитурные выходы. Нижнее размещение блока питания в Deepcool Tesseract BF обеспечивает наилучшую циркуляцию воздушных потоков и максимальную степень охлаждающего эффекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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