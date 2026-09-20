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Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) купить с доставкой в Москве
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Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1)

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Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 1
Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 2
Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 3
Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 1
  • Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 2
  • Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 3
  • Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576826
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Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x422x365
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х35
Вес, кг.
4.85

Описание товара Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1)

Миниатюрный корпус 1STPLAYER FIREBASE X3 черного цвета станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 33 см. Изначально в комплекте имеются 4 вентилятора диаметром 12 см. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается снизу. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER FIREBASE X3 – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали толщиной 0.5 мм. Через фронтальную панель просматривается разноцветная подсветка 3 вентиляторов. При желании ее можно отключить нажатием кнопки.

Отзывы о товаре Корпус 1stPlayer Firebase X3-M Black (X3-M-BK-4F1)




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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x422x365
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрный корпус 1STPLAYER FIREBASE X3 черного цвета станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 33 см. Изначально в комплекте имеются 4 вентилятора диаметром 12 см. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается снизу. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER FIREBASE X3 – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали толщиной 0.5 мм. Через фронтальную панель просматривается разноцветная подсветка 3 вентиляторов. При желании ее можно отключить нажатием кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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