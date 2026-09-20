Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS)
Корпус ExeGate, типоразмера Mini-Tower, представляет собой надежное и компактное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет. Корпус оснащен блоком питания мощностью 500 Вт, который удобно расположился в верхней части, обеспечивая стабильное питание всех компонентов. Совместимость с материнскими платами форм-фактора mini-ITX и mATX делает этот корпус универсальным выбором для различных конфигураций. Внутри предусмотрено 4 слота для установки дополнительных карт расширения, при этом максимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет 200 мм. Также корпус позволяет установить процессорный кулер высотой до 130 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение. ExeGate предлагает пользователю два внутренних отсека для установки 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового устройства. Это позволяет организовать гибкую систему хранения данных в зависимости от ваших потребностей. С весом всего 3 кг, данный корпус сочетает легкость и прочность, что значительно облегчает его транспортировку и установку. ExeGate - это надежный выбор для тех, кто ищет компактный и функциональный корпус для создания эффективной компьютерной системы.
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