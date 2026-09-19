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Корпус Formula F-3401 (V1) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula F-3401 (V1) черный

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Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 1
Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 2
Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 3
Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 4
Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 5
Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 6
Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 7
Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 1
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 2
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 3
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 4
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 5
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 6
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 7
  • Корпус Formula F-3401 (V1) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418522
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x448x387
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Formula F-3401 (V1) черный

Корпус Formula F-3401 (V1) обладает стандартным типоразмером, что делает его подходящим для сборки рабочего или игрового ПК. Выполнен в классическом стиле, из стали и пластика черного цвета, благодаря чему гармонично встраивается в офисный или домашний интерьер. Прозрачные фронтальная и боковая панели позволяют установить внутрь корпуса RGB-подсветку для создания индивидуального стиля. Для блока питания формата ATX предусмотрен отсек в нижней части корпуса. Материнская плата размещается вертикально. 7 слотов расширения, а также отсеки под жесткие диски и SSD-накопители позволяют модифицировать корпус Formula F-3401 (V1), улучшая тем самым функциональность компьютера. Для охлаждения всех компонентов ПК можно установить систему жидкостного охлаждения, фронтальные, тыловые или нижние вентиляторы диаметром 120 мм. На верхней панели расположена кнопка включения/выключения и несколько USB-разъемов, что позволит легко подключать к ПК внешние устройства.

Отзывы о товаре Корпус Formula F-3401 (V1) черный




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
208x448x387
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula F-3401 (V1) обладает стандартным типоразмером, что делает его подходящим для сборки рабочего или игрового ПК. Выполнен в классическом стиле, из стали и пластика черного цвета, благодаря чему гармонично встраивается в офисный или домашний интерьер. Прозрачные фронтальная и боковая панели позволяют установить внутрь корпуса RGB-подсветку для создания индивидуального стиля. Для блока питания формата ATX предусмотрен отсек в нижней части корпуса. Материнская плата размещается вертикально. 7 слотов расширения, а также отсеки под жесткие диски и SSD-накопители позволяют модифицировать корпус Formula F-3401 (V1), улучшая тем самым функциональность компьютера. Для охлаждения всех компонентов ПК можно установить систему жидкостного охлаждения, фронтальные, тыловые или нижние вентиляторы диаметром 120 мм. На верхней панели расположена кнопка включения/выключения и несколько USB-разъемов, что позволит легко подключать к ПК внешние устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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