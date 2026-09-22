Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black
Корпус ACD в стильном чёрном цвете сразу привлекает внимание благодаря эффектной ARGB-подсветке и стеклянной панели — ваш компьютер станет акцентом любого интерьера. Форм-фактор Midi-Tower рассчитан под mini-ITX, ATX и mATX — подходит для большинства современных сборок. Внутри удобно организовано пространство: два отсека для SSD 2,5", два для HDD 3,5", семь слотов расширения для мощных видеокарт до 300 мм, а также максимальная высота кулера 160 мм, что открывает выбор среди производительных систем охлаждения. Блок питания размещается нижнем уровне для аккуратной сборки и лучшей вентиляции. В комплекте — предустановленные вентиляторы: 120 мм и два по 140 мм, которые помогают поддерживать стабильную температуру даже при серьёзных нагрузках. Корпус выполнен из пластика, стали и стекла, сочетая прочность и визуальную легкость. Создайте индивидуальную сборку, которая будет не только функциональной, но и по-настоящему красивой.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, 2x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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