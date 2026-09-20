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Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B)

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Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 1
Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 2
Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 3
Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 4
Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 1
  • Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 2
  • Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 3
  • Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 4
  • Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675175
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.1 x1, USB 2.0 x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус Formula Crystal Z8 черный (CRYSTAL Z8 B)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
230x456x435
Макс. высота процессорного кулера
185
Максимальная длина видеокарты
420
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.1 x1, USB 2.0 x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
прозрачный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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