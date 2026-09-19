Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125)
Корпус CROWN CMC-170-803 [CM000003122] черного цвета с размерами 200x200x88 мм рассчитан на сборку компактных офисных и домашних компьютеров, мультимедийных систем и тонких клиентов. Устройство подключается к электросети с помощью 120-ваттного внешнего адаптера. Комплектное крепление VESA используется для настенного монтажа. Модель поставляется без вентиляторов, но их установка возможна – 1 x 60 мм или 2 x 40 мм. Корпус CROWN CMC-170-803 [CM000003122] совместим с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Высота кулера процессора не должна превышать 60 мм. В устройстве отсутствуют слоты расширения: возможность установки контроллеров, адаптеров и видеокарты не предусмотрена. Универсальное крепление предусматривает монтаж 3.5-дюймового HDD или пары 2.5-дюймовых HDD или SSD. Накопители фиксируются винтами. На заднюю панель корпуса выведены 2 порта USB для подключения клавиатуры, мыши или других устройств. Модель изготовлена из алюминия. Материал поддерживает необходимую эффективность рассеивания тепла благодаря в разы более высокой по сравнению со сталью теплопроводности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий, Нет, Внешнее, Компактный корпус
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
-
В наличииЦена 4 560 руб. 5 940 руб.1140 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Foxline FL-211-TFX300S
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитКорпус Zalman S5 Black
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитКорпус Zalman M4 White mATX
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитКорпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)
-
В наличииЦена 5 290 руб.1323 руб. в СплитКорпус Powerman ME100S-BK 120W (6133715)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий, Нет, Внешнее, Компактный корпус
Отзывы о товаре Корпус Crown CMC-170-803 (CM-PSDC125)